Il Paese di Babbo Natale si trasferisce a Montecosaro mentre a Corridonia ci sono ben 9 renne scomparse.

MONTECOSARO – Proseguono gli appuntamenti per le famiglie curati dalla pro loco di Montecosaro in piazza Garibaldi. Domani mercoledì 8 dicembre “casting” eccezionale con “La fabbrica degli elfi AAA cercasi personale”. Per partecipare, tutti i bambini e le bambine potranno portare un presepe realizzato da loro con vecchi materiali e di riciclo e consegnarlo agli elfi Ralf e Smemorina. Il villaggio sarà aperto dalle 10 alle 20 con mercatini e punti ristoro, Dalle 15 alle 20 visita alla Casa di Babbo Natale.

Domenica 12 dicembre invece “Il borgo diventa magico”: alle 15,30 e in replica alle 17,30 si esibirà il mago ventriloquo Alex che crede di conoscere Babbo Natale, alle 16 e in replica alle 18 il mago Gabriel e il suo amico coniglio. Domenica 19 dicembre sarà la volta di “La fata dei desideri e la magia delle lanterne“. Durante lo spettacolo delle18 i bambini porteranno la letterina per Babbo Natale, ma la consegneranno alla Fata dei Desideri che avrà il compito speciale avverare una Magia in una cornice che emozionerà tutti e renderà i bambini presenti protagonisti della magia Spettacolo da guardare con lo sguardo all’insù.

CORRIDONIA – E’ già cominciato il conto alla rovescia per il consueto ed attesissimo appuntamento di Natale organizzato dall’associazione Equilibri di Corridonia, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, rivolto ai bambini, alle bambine ed alle loro famiglie.

L’evento, che avrà luogo la prossima domenica 12 Dicembre alle ore 17:30, presso il CAG, Pippo per gli Amici, in via Don Bosco a Corridonia, è inserito nel programma annuale delle attività proposte dall’Associazione Equilibri che ormai da diversi anni promuove sul territorio iniziative volte ad incentivare, fin dalla prima infanzia, il piacere della lettura, diffondere l’amore per le Storie, senza le quali non ci sarebbero né la fantasia, né tantomeno la creatività.

Come ormai noto, l’associazione interviene inoltre con attività presso le scuole primarie del territorio, in progetti inseriti nel PTOF degli istituti del territorio.

Lo spettacolo teatrale, scritto e diretto da Lucia De Luca vede la partecipazione delle volontarie dell’Associazione EquiLibri, di alcuni degli attori della “Strana Compagnia” ed anche di giovanissimi attori, ma già molto promettenti. Tutti sul palco per raccontare a grandi e piccini, cosa accadrebbe se Babbo Natale si ritrovasse senza renne. Mentre gli Elfi stanno preparando i regali per i bambini si va alla ricerca di animali che dovranno trainare la slitta di Babbo Natale. Cosa succederà?

L’evento tuttavia riserva ai piccoli anche altre sorprese: si prevede infatti la partecipazione straordinaria di Babbo Natale, che sicuramente non mancherà di portare con sé il suo pesante Sacco…

Una serata all’insegna del buonumore, in cui, siamo sicuri, il Natale saprà aiutarci a provare quelle uniche emozioni che solo i libri possono regalare.