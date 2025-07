Finalmente anche i più piccoli possono tornare a vivere la magia del teatro! Riparte, infatti, domenica 12 dicembre la rassegna dedicata agli spettatori di domani, A teatro con mamma e papà. Il primo spettacolo in cartellone è affidato alla Compagnia Teatro Verde di Roma, che dal 1986 si dedica interamente al teatro ragazzi, con spettacoli originali che si avvalgono di una tecnica mista (attori, burattini, pupazzi, clownerie, giocolerie, ombre, proiezioni…) prediligendo la musica, i colori e la fantasia.

Per l’occasione sul palco del Teatro Vaccaj va in scena, con un doppio spettacolo, uno alle 11 e uno alle 17, Il gatto con gli stivali, in un’originalissima versione che vede per protagonisti due improbabili facchini. Durante un trasloco, i due si lasciano prendere dal racconto della celebre favola costruendo le scene davanti agli occhi del pubblico, montando scatole, aprendo scatoloni, giocando con buste, cartoni, cappelliere, pacchi e pacchetti. Ogni scatola che si apre contiene un mondo colorato e sorprendente e i due facchini diventano gli attori di una rutilante messa in scena: un carosello di personaggi e burattini, di musica e canzoni, di risate e avventure, in un ritmo crescente ed entusiasmante. Per poi, alla fine della favola, ritornare due semplici facchini, stupiti e increduli di quanto hanno creato, tra scatole, pacchi e scatolette.

Il Gatto con gli Stivali è la favola delle apparenze che ci dice che è vero solo ciò che sembra…proprio come a teatro, ma che alla fine la verità vien sempre a galla…proprio come a teatro! E allora la sfida è quella di raccontare una favola classica senza cambiare una virgola, ma stupire con una messa in scena piena di sorprese, tra attori, burattini, scatole, trucchi, e tanta, tanta musica.

Si ricorda che l’accesso in teatro è consentito, sopra ai 12 anni, solo in possesso di Green Pass; tutti gli spettatori sopra i 6 anni dovranno indossare la mascherina chirurgica o di tipo superiore. Tutte le informazioni e gli eventuali aggiornamenti normativi sono disponibili su https://www.teatrovaccaj.it/sicuri-a-teatro

Età consigliata: dai 3 agli 11 anni

Biglietti: Intero € 10,00 | Ridotto* € 6,00

*La riduzione è valida fino a 18 anni e sopra a 65 anni. I bambini sotto i 3 anni pagano un biglietto di € 1,00

BIGLIETTI IN VENDITA SU www.vivaticket.com e nelle prevendite autorizzate AMAT/VIVATICKET

Nei giorni di rappresentazione, presso la biglietteria del Teatro Vaccaj dalle 15

Info e prenotazioni: tel. 0733 960059 opz.3 – info@teatrovaccaj.it (lun-ven dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18)