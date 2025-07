Alla presenza della dirigente scolastica e dei docenti responsabili dell’indirizzo Igcse (The International General Certificate of Secondary Education), sono stati consegnati, nei giorni scorsi, i certificati Cambridge in English as a Second Language e in Mathematics agli alunni e alle alunne dell’attuale IID, quarto anno Liceo Classico, prima classe dell’Istituto a completare il percorso in queste due discipline.

«A partire dall’anno scolastico 2018-2019 – si legge in una nota della scuola – il Liceo Leopardi di Macerata ha ricevuto il riconoscimento Cambridge International; ciò ha significato la possibilità di erogare corsi con doppio curriculum, italiano ed inglese, con metodi specifici dell’Università di Cambridge e libri di testo certificati, arricchendo il curriculum italiano con un approccio metodologico che si distingue dall’offerta formativa nazionale».

All’interno dell’istituto la sezione D ha intrapreso un percorso di sperimentazione e formazione, che ha portato gli studenti e le studentesse del IID, malgrado i due difficili anni di Dad, a conseguire con degli ottimi risultati le certificazioni in entrambe le materie.

L’incontro è stato un’occasione di riflessione sul percorso Cambridge, che attraverso una molteplicità di approcci didattici ha permesso agli studenti e alle studentesse oltre che il conseguimento delle certificazioni, anche una più solida comprensione delle discipline coinvolte; vi è stato poi un momento di confronto anche sull’esperienza fatta nella HighSchool di Cheltenham (U.K.) durante la quale gli alunni e le alunne hanno potuto frequentare per due settimane le lezioni insieme ai loro coetanei inglesi.

«È un’occasione importantissima di confronto, di crescita e di apprendimento – ha commentato la dirigente Annamaria Marcantonelli, nel corso della semplice cerimonia della consegna degli attestati – e vorrei complimentarmi con i docenti per il grande lavoro che hanno saputo confezionare e mettere a disposizione. Ai ragazzi dico di continuare sulla strada del confronto e della crescita che sicuramente apporterà una maggiore maturità e facoltà di giudizio e che li farà diventare protagonisti nel mondo universitario e del lavoro».

È stata una cerimonia emotivamente coinvolgente, che ha segnato il raggiungimento di un traguardo costato molto impegno sia agli studenti che ai docenti coinvolti: la professoressa Giovannina Renzoni (responsabile del progetto), la professoressa Maria Luisa Violini (Exam Officer) e la professoressa Eleonora Passarelli (referente per Matematica) si sono complimentate per il duro lavoro e per la serietà con la quale la classe ha affrontato tale percorso.