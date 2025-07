Camerino e i Sibillini innevati che vegliano l’attesa della nascita di Gesù fanno da sfondo al presepe allestito dalla scuola primaria Salvo D’Acquisto e inaugurato ieri pomeriggio.

In occasione della tradizionale accesa dei Focaracci per indicare la via agli angeli che traslano la casa di Maria a Loreto, ha acceso le luci del presepe allestito nei giorni precedenti con le insegnanti. La poesia “La neve si è posata sul presepio” di Paola Del Carlo ha espresso i sentimenti che in questi giorni accendono i cuori di tutti. Alla presenza del dirigente scolastico, Francesco Rosati, del sindaco Sandro Sborgia, del consigliere comunale, Riccardo Pennesi, del rappresentante dei genitori, Gabriele Carradori, il parroco di Camerino, don Marco Gentilucci, ha benedetto il presepe. Gli alunni e le alunne hanno cantato “Feliz Navidad” e “Gli Angeli delle campagne” accompagnati dalla fisarmonica del dirigente scolastico Maurizio Cavallaro. Con i versi conclusivi del testo poetico vi auguriamo Buon Natale “La neve quando cade è così silente, come il presepio riesce a emozionar la gente”.