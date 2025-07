La tregua di Natale a Fiuminata

La storica tregua del 1914 ha dato spunto alla cerimonia natalizia che ieri ha visto protagonisti bambini e bambine di Fiuminata. nel piccolo centro dell’entroterra, addobbato con decorazioni fatte a mano e installazioni dagli abitanti del paese insieme alla Proloco e all’amministrazione comunale.

L’accensione dell’albero è stata magica e ha creato gioia e commozione. Babbo Natale se pur sotto la pioggia è riuscito ad ascoltare i canti dei bambini e delle bambine che hanno resistito fino all’ultimo pur di dare il loro tocco magico all’evento. Il delizioso mercatino e un angolo dedicato al laboratorio per bimbi e bimbe hanno completato l’atmosfera. «Un’atmosfera tradizionale – spiegano gli organizzatori – umana che ha dato quest’anno valore anche appunto alla tregua del 1914 quando i soldati si sono dati segni di pace e scambiati doni se pur in un clima difficile e duro, come quello che sta accompagnando le nostre vite con il Covid e quello ancora più difficile di bambini che ancora oggi vivono nella guerra».

Bambini e bambine hanno voluto ricordare i caduti di Fiuminata con i loro disegni sulla tregua al Parco della Rimembranza dove sono piantati 80 alberi, uno per ogni caduto.