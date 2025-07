Dopo il sold out di domenica 28 novembre, che ha visto il teatro “Annibal Caro” tornare a riempirsi di bambini, bambine e famiglie per il primo appuntamento di “A teatro con mamma e papà”, si riapre il sipario domenica 12 dicembre la seconda data della stagione di teatro per ragazzi e famiglie promossa dal Comune di Civitanova, da “Teatri di Civitanova” e da “Proscenio Teatro” per la direzione artistica di Marco Renzi.

In scena la compagnia “Teatro Bertolt Brecht” di Formia che presenta la sua ultima produzione: “Il mago di Oz” tratto dal celeberrimo romanzo di Frank Baum, uno spettacolo molto divertente e suggestivo, giocato tra attori e pupazzi animati.

IL MAGO DI OZ dal romanzo di Frank Baum

Adattamento Chiara Di Macco

Con Maurizio Stammati e Chiara Di Macco

Pupazzi Ada Mirabassi – Scenografie Marco Mastantuono

Costumi Marilisa D’Angiò – Musiche originali di Giordano Treglia

Disegno Luci Antonio Palmiero

Regia Maurizio Stammati

Liberamente ispirato al romanzo di Frank Baum, pubblicato nel 1900, dal quale fu tratto il famoso film del 1932 The wizard of Oz, lo spettacolo Il mago di Oz ripercorre tutte le tappe del fantastico viaggio di Dorothy, la bambina annoiata del Kansas.

Il dottor Pirolozzi, stravagante e surreale medico e scienziato, cerca di curare Dora, una ragazza convinta di essere la Dorothy del favoloso mondo di OZ. Stanco delle sue continue fantasticherie, Il Dottore le organizza a sua insaputa una vera e propria messa in scena per farle vivere il favoloso viaggio e l’incontro con i fantastici personaggi del racconto. Ci riuscirà? Vedere per credere.

Lo spettacolo è frutto della collaborazione tra due compagnie che operano da oltre trent’anni nel teatro ragazzi, entrambe riconosciute dal Mic e dalle rispettive Regioni: il Teatro Bertolt Brecht di Formia e Tieffeu di Perugia. Un lavoro in cui gli straordinari pupazzi realizzati da Ada Mirabassi si sposano con le comiche abilità attoriali del Brecht.

Le scenografie, costruite da Marco Mastantuono per dar vita ad una sorta di Macchina dei sogni, e le musiche originali composte da Giordano Treglia, giovanissimo musicista romano, insieme ai costumi di Marilisa D’Angiò e al disegno luci di Antonio Palmiero, completano una equipe di qualità per uno spettacolo ricco di sorprese.

La regia è di Maurizio Stammati

Si consiglia di effettuare la prenotazione. I numeri da chiamare sono i seguenti: 0734-440348 (lun.ven ore 9\13,30), in altri orari 335 5268147 – 328 6722921. Si ricorda che domenica 12 dicembre, il centro storico di Civitanova ospiterà una manifestazione natalizia con mostra di presepi, bancarelle e attrazioni varie, sarà pertanto interdetto al traffico. L’Amministrazione comunale ha predisposto un servizio bus navetta gratuito e attivo dalle ore 15 alle ore 19. Il parcheggio consigliato è quello dell’istituto Tecnico Commerciale “Filippo Corrodoni” in Via XXIV Maggio, dove sarà possibile lasciare la macchina per poi arrivare con il bus navetta direttamente al Teatro “Annibal Caro”.

Ingresso unico € 6.00 – gruppi a partire da 10 persone € 5,00