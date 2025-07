Bookcrossing al Balcone

Bookcrossing significa leggere un libro e poi decidere di abbandonarlo, per permettere agli altri di leggerlo e di condividere delle emozioni.

Questa l’iniziativa che il Liceo Leopardi e il Comune di Cingoli hanno pensato di offrire a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa si ispira alle “Little Free Libraries”, nate nel 2009 negli Stati Uniti, e che ora sono circa 15mila in tutto il mondo. Il Bookcrossing nasce dal progetto di un giovane statunitense che ha pensato di creare una comunità globale d’amanti della lettura in grado di mettere in moto una rivoluzionaria inversione di ruoli: libri che invece di attendere immobili il lettore di turno si muovono, viaggiano, scorrazzano nello spazio aperto del mondo che si fa biblioteca.

Il concetto fondamentale? Prendi un libro, riporta un libro: prendere gratuitamente in prestito un libro, e volendo lasciandone un altro al suo posto. Creare dei luoghi dove poter scambiare gratuitamente i libri.

Il risultato? Sarà collocata ai viali Valentini di Cingoli una piccola casetta per i libri, realizzata dagli alunni e dalle alunne del Liceo Leopardi, idonea ad accogliere circa 20 libri per ridare valore all’atto di leggere, come momento essenziale per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza.

L’inaugurazione, mercoledì 15 dicembre alle 12,alla quale è invitata tutta la cittadinanza. I ragazzi e le ragazze doneranno dei libri con una piccola dedica e questo sarà il punto di partenza anche per iniziative di lettura a tema che saranno pubblicizzate sui social e per raggiungere un più alto obiettivo, quello di rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e promuovere, attraverso la lettura, l’apprendimento permanente.