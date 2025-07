“Musica e magia” il nome dello spettacolo che i docenti della scuola media Mestica di Macerata hanno messo in scena ieri nell’aula magna dell’Istituto, come augurio rivolto a tutti gli studenti, le studentesse e al personale della scuola.

I professori Alessandra Tamburrini, Andrea Basili, Francesco Fiorelli, Elisa Ercoli e Raffaele Guglielmi, oltre ad essere stimati docenti nelle loro materie, sono bravissimi artisti, musicisti e illusionisti. Nella prima parte del programma hanno suonato pezzi di un repertorio che spazia da Morricone a Sakamoto, mentre nella seconda parte il prof Guglielmi ha vestito i panni del mago lasciando gli spettatori a bocca aperta con i suoi numeri di grande effetto.

A presentare lo spettacolo, dando ampio spazio alla lettura di poesie e riflessioni scritte dagli alunni e dalle alunne la prof Paola Petrocchi.

È stata per tutti una manifestazione emozionante che ha contribuito a creare lo spirito di comunità che caratterizza l’ambiente scolastico di questo Istituto, e che lascerà un ricordo nei cuori dei nostri studenti e di tutti i docenti.