Una domenica magica a Castelraimondo per grandi e piccini che hanno partecipato in massa all’evento “Un Natale da Favola” organizzato dall’associazione ImmaginArea in collaborazione con il Comune.

I giardini pubblici si sono accesi tra luci, colori, animazione, laboratori, spettacoli, musica e performance artistiche. Tante famiglie sono accorse per partecipare all’evento dedicato al tema delle favole, con personaggi in costume del mondo di Frozen, Topolino, Malefica, Cenerentola, La Bella Addormentata, Alice nel paese delle Meraviglie, Spiderman e Batman. Non poteva mancare poi Babbo Natale, con la possibilità di costruire la propria letterina dei desideri.

«L’obiettivo pienamente soddisfatto era rendere attivi e protagonisti i bambini e le bambine in attività che promuovono e favoriscono un’aggregazione positiva – spiegano Ilenia Cittadini, Giorgia Casoni e Veronica Del Prete, organizzatrici del format – abbiamo registrato una grande partecipazione di giovani volontari e realtà del territorio. Per questo motivo si ringraziano la scuola media, le insegnanti della primaria, il Centro Primavera, la Scuola Materna Gravina, l’Asilo Nido Intercomunale, l’associazione Tympana Raymundi e le signore dell’Uteam. Grazie anche ai volontari: le Nataline che hanno accompagnato i bimbi nella preparazione della letterina, cappuccetto rosso con il mondo dei colori, il Principe azzurro che ha raccontato fiabe e i tanti personaggi intervenuti in costume. Grazie al Comune per aver sposato e reso possibile l’iniziativa e alla Joy Dance per le performance messe in scena. Insomma un evento reso magico dalla partecipazione e collaborazione di tanti. È stato bellissimo vedere lo stupore e la felicità dei bambini. Che sia un Natale da favola per tutti».

Grande soddisfazione anche da parte dell’assessora Elisabetta Torregiani. «Un bellissimo evento, preparato in maniera impeccabile – afferma – ci tengo a ringraziare le organizzatrici e tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita della manifestazione. Al di là dell’indiscutibile qualità dell’iniziativa, è da sottolineare ancora una volta l’importanza della collaborazione con le associazioni locali, che hanno un ruolo centrale nel tessuto cittadino».