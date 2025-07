Come da tradizione, anche quest’anno, gli alunni, le alunne e le insegnanti della scuola primaria “E. De Giorgi” di Gagliole, hanno voluto salutare e ringraziare le famiglie per le festività natalizie con una messa nella Chiesa “Sacra famiglia” di Castelraimondo.

In questa occasione si è organizzato un mercatino legato al progetto “Natale”.

Per qualche giorno, gli insegnanti, i bambini, le bambine ed i genitori si sono impegnati nel realizzare oggetti di ogni genere, come alberelli, addobbi natalizi, palline, portacandele, segnalibri, cornici, penne decorate.

Tutto pronto per l’ 11 dicembre quando, dalle 15 alle 19, è stato allestito il banchetto nell’atrio della Chiesa di Castelraimondo, creando un divertente percorso attraverso cui le famiglie hanno potuto ammirare ed acquistare i vari lavoretti, confezionati con cura dai bambini.

I genitori hanno potuto osservare le creazioni e la loro originalità nell’esposizione. Quest’anno, parte del ricavato della raccolta sarà devoluto al finanziamento di progetti didattici scelti dagli insegnanti. Come da attese, l’iniziativa ha riscosso molto successo in una giornata di gioia ed entusiasmo.