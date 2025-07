Il Natale è ormai alle porte e Rainbow, la global content company fondata e guidata da Iginio Straffi, porterà tutta la sua magia a Porto Recanati con un evento unico e adatto ad ogni età! Nasce così Rainbow Christmas show, una vera e propria festa di Natale all’insegna del divertimento, per ballare, cantare e vedere da vicino i personaggi dei cartoni animati più amati sul piccolo schermo. Domenica 19 dicembre, alle 16.30 in Piazza Brancondi, saranno presenti i protagonisti di Pinocchio and Friends, 44 Gatti e Summer & Todd L’allegra Fattoria.

Dopo il recente debutto in tv di Pinocchio and friends, grandi e piccoli spettatori avranno infatti l’opportunità di assistere alla performance entusiasmante di Pinocchio e Freeda, la piratessa coprotagonista della serie, in una delle loro prime apparizioni in pubblico. Per i più piccoli ci saranno Lampo e Milady, gli amici-mici più simpatici della serie tv 44 Gatti, che insieme a Giada, la protagonista del format Rai Miao Dance Lessons, accoglieranno i fan per una performance con i ballerini della Rainbow Junior Crew. Presenti anche Summer & Todd direttamente della nuovissima serie tv, che avvicineranno il pubblico ai temi legati alla natura con tutta l’energia dell’allegra fattoria. Sarà un pomeriggio di divertimento per tutti i partecipanti alla festa, insieme ai protagonisti dei cartoni di maggior successo in tv.