Un sabato pomeriggio di gioia e spensieratezza quello vissuto al centro di aggregazione giovanile di Corridonia con lo spettacolo “Nove renne per Babbo Natale”, rappresentazione andata in scena per festeggiare in allegria, tutti insieme, l’arrivo del Natale e di Babbo Natale.

Un appuntamento atteso, organizzato dall’associazione Equilibri di Corridonia, il cui intento, anche attraverso queste iniziative, è quello di promuove la lettura e diffondere l’amore per le storie, senza le quali non ci sarebbero né la fantasia, né tantomeno la creatività. Rappresentazione di fantasia che di certo scaturisce dalla lettura di libri, storie e favole. Lo spettacolo teatrale, scritto e diretto da Lucia De Luca, ha visto la partecipazione delle volontarie dell’associazione, di alcuni degli attori della “Strana Compagnia” ed anche di giovanissimi attori e attrici. Tutti sul palco per raccontare a grandi e piccini, cosa accadrebbe se Babbo Natale non avesse più le sue renne per trascinare la sua slitta piena di doni. Mentre gli elfi stanno preparando i regali per i bambini, Babbo Natale è alla ricerca di animali per trascinare la su slitta. Inizia così il viaggio per ritrovare le sue care renne. Grazie alla fascinosa Merime e tra divertenti battute ed esilaranti gag, le renne ritrovano il loro originale ruolo e arriva il lieto fine: un Babbo Natale che riesce a distribuire doni a tutti i bambini e le bambine presenti in sala.

«Una specialissima rappresentazione, la cui riuscita è stata possibile anche grazie al supporto dell’amministrazione comunale, che sempre sostiene concretamente tutte le iniziative dell’associazione – si legge nella nota -. Ma i ringraziamenti più sinceri vanno a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, rendendosi disponibili e mettendosi in gioco. L’applauso più grande, naturalmente, è per i piccoli, grandi attori di questo spettacolo, che vale la pena nominare tutti: Sara, Anna, Gloria, Beatrice, Sofia, Valerio, Tommaso , Filippo, attori in erba, ma da sicuro futuro “artistico”».