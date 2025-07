In occasione delle festività, Campetella Robotic Center e Pallavolo Macerata hanno incontrato i medici del reparto pediatrico dell’ospedale del capoluogo per consegnare alcuni libri per bambini e bambine donati da Campetella.

Un piccolo gesto che aiuterà piccoli e piccole di tutte le età ad affrontare con maggiore leggerezza il soggiorno in ospedale. Ieri mattina una piccola delegazione si è recata all’ospedale di Macerata: la ceo di Campetella Robotic Center Caterina Dezi e, per la Pallavolo Macerata, il presidente Gianluca Tittarelli, il team manager Giuseppe Spernanzoni e alcuni atleti della Med Store Tunit, Enrico Lazzaretto, Gabriele Robbiati e Gabriele Sanfilippo. I ringraziamenti e gli auguri della primaria Martina Fornaro, delle infermiere e dei medici del reparto pediatrico hanno concluso la visita. Un’iniziativa che ha confermato l’attenzione e l’impegno di Pallavolo Macerata e Campetella Robotic Center verso il proprio territorio, in particolare per i più piccoli.