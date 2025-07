E’ stata una tornata elettorale molto sentita e combattuta che ha visto impegnati tanti alunni e alunne dell’istituto comprensivo Don Bosco di Tolentino. Una bella esperienza di partecipazione le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi che si sono svolte nei giorni scorsi. Quest’anno si è arrivati al ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco tra Benedetta Cotognini e Maddalena Medici. «E’ stata una sfida veramente sentita – fa sapere l’istituto – Ambedue le candidate sono state votatissime… ma Benedetta Cotognini sarà la nuova sindaca. Un plauso a tutti i ragazzi e le ragazze che si sono proposti e che con entusiasmo hanno partecipato a un’esperienza di democrazia e civiltà. Bravissimi tutti i “grafici” del nostro Comprensivo per i loro slogan e manifesti colorati!

E ora al nuovo Consiglio Comunale non rimane che mettersi al lavoro… In bocca al lupo».