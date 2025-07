«Con la banca del giocattolo fare una buona azione è un gioco da ragazzi e ragazze. Per educare i bambini e le bambine alla solidarietà e all’economia circolare basta poco».

La Croce Verde di Macerata da oggi, sabato,18 dicembre al 9 gennaio 2022, raccoglie i giocattoli usati che magari sono in soffitta o in garage, che nessuno utilizza più; i bambini e le bambine che intendono donare i loro giocattoli li possono portare (accompagnati dai loro genitori) nella sede della Croce Verde di Macerata in via Indipendenza 12. Nel corso del 2022 verranno organizzati dei mercatini per rimetterli in vendita (ad offerta). Il ricavato verrà devoluto all’acquisto di materiale per il reparto di pediatria dell’ospedale di Macerata e per il

finanziamento delle numerose attività socio sanitarie della Croce Verde.