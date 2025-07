Il prof Fabrizio Gentili, docente di Matematica e Fisica del Liceo “Galilei” di macerata, coadiuvato da cinque suoi alunni e alunne(Anna Vigilante, Matteo Cialdella, Federico Buongarzone, Alessandro Giampaoli e Nicola Piccinini), ha interessato e stupito il pubblico di “Scienza in città” con esperimenti, fatti e aneddoti riguardanti il magico mondo delle onde, dalle quelle di origine meccanica fino a quelle elettromagnetiche, con l’ausilio di magneti, spire, diapason, strumenti musicali, immagini e filmati.

La conferenza si è svolta giovedì 16 nella Sala Giovannetti, gentilmente messa a disposizione dalla Provincia, ed è la prima del ciclo di conferenze scientifiche a carattere divulgativo organizzato dal Liceo Scientifico Galilei e dall’Associazione degli ex-alunni “Amici del Liceo Galilei”.

In apertura la dirigente del liceo, Roberta Ciampechini, ha ringraziato i docenti, gli studenti, le studentesse e gli Amici del Liceo per aver collaborato alla ripartenza di queste interessanti conferenze che dimostrano l’impegno di tutti per cercare di tornare ad una normalità “post-covid”.

Il 25 gennaio ci sarà il secondo incontro dedicato all’appassionante mondo delle meteoriti, con il prof. Manlio Bellesi.