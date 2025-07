Approfittando di una bellissima giornata di sole, i maestri, le maestre e tutti i bambini e le bambine delle tre sezioni della scuola dell’Infanzia Helvia Recina hanno deciso di fare una passeggiata per Villa Potenza per lasciare nella frazione tanti sassi colorati, che nei giorni scorsi si erano divertiti a disegnare.

«Tanti sassi – scrivono gli insegnanti – a forma di pacco regalo dai mille colori, o con disegnato il simpatico faccione di Babbo Natale pronto a regalare il suo sorriso, un bellissimo albero di Natale tutto illuminato, tanti piccoli pupazzi di neve pronti a essere raccolti e donarvi il Nostro Augurio di Buon Natale.

Arriva anche a Villa Potenza quindi l’iniziativa “Un sasso per un sorriso”, rivisitato sotto forma Natalizia. L’idea, già diffusa in Svizzera e negli Stati Uniti, arrivata anche in Italia. Con i nostri alunni e alunne abbiamo pensato di creare un’emozione su un sasso, attraverso scritte e disegni e lasciare il sassolino da qualche parte, in un prato, in una panchina o lungo la strada, regalandolo a qualche passante ed aspettare che qualcun altro viva l’emozione sperata, cioè quella di portare un sorriso nel volto di chi li trova, un regalo speciale per questo Natale.

A Villa Potenza ne sono stati già distribuiti oltre 70… speriamo di aver donato a te che lo hai visto o raccolto un momento e un regalo speciale, strappandoti un sorriso, quello stesso con cui i nostri bambini hanno realizzato ogni singolo sasso con divertimento, dando libertà alla loro creatività ed entusiasmo».

Il fortunato cittadino che scopre il sasso può passare alla scuola dell’Infanzia Helvia Recina e condividere il ritrovamento così da restituire il sorriso a chi l’ha dipinto. Un gesto d’amore senza secondi fini.