La creatività degli alunni e delle alunne dell’IC “N. Badaloni” in “Alberi di felicità”, la mostra inaugurata mercoledì 15 dicembre, nei locali della Biblioteca comunale “Alinda Bonacci Brunamonti” a Recanati.

«L’esposizione – si legge in una nota della scuola – rappresenta una tappa del percorso educativo previsto dal progetto lettura #emozionincorso e rientra nell’ambito degli eventi programmati dalla scuola per “Natale in biblioteca”.

In tempi in cui l’accesso nei luoghi pubblici è limitato dalle norme per fronteggiare l’emergenza sanitaria, gli alunni e le alunne dell’Istituto, guidati dai loro insegnanti, hanno voluto comunque mantenere vivo il loro tradizionale appuntamento natalizio con la biblioteca, allestendovi degli alberi di Natale con i loro elaborati scaturiti dalla lettura di testi aventi come tema la felicità».

A tutti i bambini e le bambine è stato chiesto poi di individuare i momenti in cui sono felici a scuola. Le loro risposte sono state messe in rassegna nella mostra. Da ogni installazione o cartellone è tangibile la loro gioia di essere di nuovo tornati in classe a giocare con i compagni e le compagne, ad imparare divertendosi e ad esprimere la loro fantasia e capacità inventiva.

Prosegue la nota: «“Un bambino creativo è un bambino felice”, afferma Bruno Munari, per questo gli alberi allestiti sono tutti illuminati dalle “bellissime luci dei loro occhi felici”.



Il valore della dimensione sociale ed umana della scuola così come la sua vocazione a stimolare le potenzialità creative degli alunni emerge con forza da tutti i disegni».

L’esposizione sarà aperta al pubblico per tutto il periodo delle feste di Natale negli orari di apertura della biblioteca; tutti possono andare a visitarla, non ci sono vincoli. Vale la pena lasciarsi avvolgere dalla freschezza, dall’entusiasmo e dal calore dell’atmosfera che quei lavori hanno saputo creare.

Sullo scaffale si trova un quaderno dove è possibile condividere con gli altri visitatori le scintille di felicità che connotano la vita di ciascuno di noi.

Per le attività di Natale in biblioteca, l’IC “N. Badaloni” ringrazia il Comune, la Biblioteca, la BCC, la Eli-La Spiga, il Campus l’Infinito e la rettoria della Chiesa San Filippo di Recanati.