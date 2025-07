Il Convitto di Macerata è Scuola amica dei bambini, delle bambine e degli adolescenti. L’Importante riconoscimento dell’Unicef è arrivato nei giorni scorsi ed è stato consegnato da Patrizia Scaramazza, presidente dell’Unicef di Macerata, alla presenza della dirigente Annamaria Marcantonelli, della vice preside Barbara Fausti e vice rettrice Moira Marconi.

Durante la cerimonia alcuni studenti e studentesse dell’indirizzo musicale hanno interpretato il brano We are the world, in occasione della consegna del prestigioso attestato .

«L’attestato, rilasciato dal Ministero dell’istruzione – si legge in una nota – riconosce che la nostra scuola rispetta i principi sanciti dalla Convenzione Onu. La preside ha sottolineato la particolare dedizione ed attenzione che questa scuola offre ai suoi alunni sia al mattino che durante le attività pomeridiane del semiconvitto, durante le quali non solo si svolgono i compiti, ma soprattutto si impara ad instaurare relazioni positive con i compagni. Ha ringraziato tutto il corpo docente che con passione porta avanti il proprio lavoro ed in particolare la professoressa Simona Marconi, in qualità di referente di questo progetto».

Alla cerimonia sono intervenuti l’avvocato Giancarlo Giulianelli, Garante per i diritti della persona della Regione, che ha speso sincere parole di ringraziamento per il lavoro svolto e ha ricordato le importanti funzioni della carica che riveste proprio a tutela dei diritti dell’infanzia, in sinergia con enti ed associazioni ed istituzioni locali come il Comune di Macerata. Quest’ultimo è stato rappresentato dalla vice-Sindaco Francesca D’Alessandro, la quale ha ricordato le iniziative portate avanti dall’Amministrazione comunale a favore dei bambini e dei ragazzi, augurando loro di poter recuperare dopo questo difficile periodo di pandemia, la spensieratezza tipica di questa età. Infine a nome dei genitori e in qualità di Presidente del Consiglio d’Istituto, il professor Francesco Giacchetta ha elogiato il valore di tale riconoscimento e ha auspicato che tali iniziative possano ripetersi.