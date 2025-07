Dopo tanto silenzio, finalmente la musica è tornata a riecheggiare nell’affascinante cornice della Basilica di San Venanzo a Camerino con il concerto natalizio “Camerino in Canto”.

Nel buio della notte piccole luci hanno lentamente illuminato la Basilica accompagnate dall’incantevole suono del Violino del maestro Andrea Esposto mentre le affascinanti voci dei coristi della Associazione Musicale del Duomo – Coro Universitario di Camerino, guidate dal sapiente maestro Luciano Feliciani, sulle note di Adeste Fideles, hanno destato dal torpore degli animi dei presenti.

Dopo un inizio così suggestivo e quasi fiabesco la serata è andata avanti con brio grazie al susseguirsi di brani insoliti ed interessanti resi ancora più avvincenti grazie alla partecipazione di sapienti musicisti. Oltre al già citato maestro Esposto hanno partecipato i maestri Diego Romano Perinelli e Leonardo Francesconi al Pianoforte, Paolo Moscatelli al secondo Violino, Stefano Corradetti alla Viola, Federico Bracalente al Violoncello, Francesco Cicconi al Contrabbasso e Andrea Feliciani alle Percussioni.



Ma le sorprese, nella serata, non sono terminate….i bambini del Coro Voci Bianche della Cappella Musicale del Duomo di Camerino, guidati dalle pazienti mani del maestro Vincenzo Pierluca, hanno interpretato con gioia, spensieratezza e maestria brani simpatici ma anche ricercati regalando forti emozioni ai presenti. L’ultimo coro ospite della serata era proprio il nostro Coro dei Licei “Costanza Varano” di Camerino pur e meravigliosamente diretto dal maestro Vincenzo Pierluca. Viste le reazioni dei presenti, in particolar modo per l’esecuzione de “Gli ostacoli del Cuore”, possiamo dire di aver lasciato il segno.



Si sa che l’unione fa la forza e la serata è terminata col “Botto”, con la sorprendente quanto improbabile unione dei tre cori così diversi ma uniti dalla comune passione per la musica. Un’esperienza da ricordare e da conservare gelosamente in quell’angolo del cuore destinato al bello.

Tommaso Rutigliano 3 A Liceo Classico