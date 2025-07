Con il Natale alle porte, anche il Liceo Artistico “Cantalamessa” ha voluto celebrare una delle tradizioni più belle e radicate di questa festività allestendo nel salone interno della scuola un presepe.

Lo ha fatto come sempre lasciando spazio alla creatività di studenti e studentesse e in questa particolare occasione mettendo in primo piano quella di alunni e alunne “speciali”, i quali, seguiti dai loro insegnanti, hanno progettato e realizzato una struttura minimalista, ma di grande effetto. Si è trattato di un lavoro d’équipe, che ha visto attivarsi ragazzi e ragazze, diversi docenti, tecnici e collaboratori scolastici.

Anche in questo caso, come spesso accade in questo istituto, tutti gli indirizzi hanno lavorato in sinergia: Architettura e ambiente, Arti figurative, Audiovisivo e multimediale, Design dei metalli e Design della moda hanno dato il loro contributo, sfruttando i materiali a disposizione, l’esperienza dei docenti e la manualità di studenti e studentesse. Una piccola grande esperienza con un ricco significato, poiché l’inclusione passa anche e soprattutto attraverso questi momenti di condivisione, che consentono a tutti gli studenti di crescere.