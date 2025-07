Vecchie enciclopedie, video cassette, dvd ed in cima un vocabolario: sono i materiali utilizzati per realizzare l’albero di Natale che ha vinto il concorso del Circolo il Pettirosso di Legambiente – Tolentino. Primo classificato di “Il mio albero di Natale di Riciclo” è risultato l’istituto comprensivo Lucatelli.

«I nostri ragazzi e ragazze speciali – si legge in una nota dell’istituto – hanno dato nuova vita alle risorse della scuola da troppo tempo in disuso: vecchie enciclopedie, video cassette dvd ed in cima un vocabolario. Il decoro, con carta da riciclo è il prodotto di abilità e creatività di alunni e alunne di classi diverse. Le coordinatrici del Progetto sono state le professoresse Ombretta Piloni e Michela Scisciani. L’Istituto Comprensivo Lucatelli ringrazia di cuore tutti i ragazzi e le ragazze che hanno contribuito alla realizzazione del nostro favoloso albero di Natale, ed inoltre esprime riconoscenza a tutti coloro che hanno incoraggiato e supportato gli alunni e le alunne con i loro like».