L’associazione “Genitori&figli, per mano” ha organizzato una visita alla mostra dei presepi artistici degli antichi forni dove, grazie alla preziosa guida dell’organizzatore della mostra Maurizio Piergiacomi, i bambini e le bambine hanno avuto modo di ammirare le fantasiose natività presenti e di ascoltarne la storia. Presepi costruiti con immensa fantasia, anche all’interno di oggetti piccolissimi e di uso quotidiano, come un orologio. Un tour caratterizzato dalla grande meraviglia negli occhi dei piccoli e delle piccole che non hanno esitato a fare domande piene di interesse. Dopo aver finito la visita, bambini, bambine e genitori hanno festeggiato sotto l’albero di Natale cantando delle canzoni a tema. Un pomeriggio pieno di allegria e stupore che invita alla valorizzazione di piccoli gioielli culturali.