Ecosostenibilità, viabilità, trasporto urbano. A che punto è Macerata? Leonardo Luchetti, reporter junior di Cronache Maceratesi ha intervistato Paolo Renna, assessore alla sicurezza e al decoro del Comune di Macerata per analizzare la situazione attuale e i progetti attesi per il futuro.

Lo sviluppo sostenibile a Macerata, si basa anche su un progetto, che l’assessore promuove e sostiene con fermezza, cioè collegare tutta Macerata e i territori limitrofi tramite percorsi ciclo-pedonali. Biciclette e e-bike avranno, secondo Renna, un ruolo da protagoniste: «Siamo ancora all’anno zero delle piste ciclo-pedonali, per questo abbiamo accelerato i tempi per rendere un progetto realtà. Macerata al momento non ha un chilometro di ciclovie. E’ vero che è una città in salita, per questo abbiamo pensato a percorsi studiati per essere appetibili».

