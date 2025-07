La scelta della scuola superiore è sempre un momento complicato. Una decisione che segna il futuro di ognuno di noi. A raccontare questa esperienza sono alunni e alunne della classe 3E della scuola media “Dante Alighieri” di Macerata.



Da oggi 4 gennaio al 28 gennaio potremo iscriverci alla scuola secondaria di II grado. Sembra facile, ma in realtà è una scelta difficile quella che siamo chiamati a fare noi ragazzi e ragazze delle classi terze della scuola secondaria di I grado. Fortunatamente, nonostante le difficoltà create dall’emergenza sanitaria Covid-19, la nostra scuola, la “Dante Alighieri” di Macerata ha affiancato, anche quest’anno, noi studenti delle classi terze, nel delicato passaggio alla Scuola Secondaria di II grado.

Tra le tante attività messe in atto per l’Orientamento ci sono state anche le giornate di Orienta-Meet. I ragazzi e le ragazze delle nostre classi terze hanno incontrato in videoconferenza su Meet G-suite, in orario curricolare, gli Istituti Secondari di II grado aderenti alla rete del Progetto Territoriale dell’Orientamento-Area Macerata. Nella prima giornata abbiamo incontrato il Liceo Artistico “Cantalamessa”, l’IIS “Matteo Ricci” ed il Bramante-Pannaggi; nella seconda giornata il Liceo Scientifico “Galilei”, l’Ipsia “Corridoni” e l’IIS “Garibaldi”; nella terza giornata il Liceo Classico-Linguistico “G. Leopardi”, l’Ite “Gentili” ed infine l’Ipseoa “Varnelli”. I docenti e gli alunni delle scuole secondarie coinvolte, distribuiti sulle tre giornate, ci hanno illustrato l’offerta formativa e le peculiarità dei loro percorsi di studio ed hanno risposto alle nostre domande e alle nostre curiosità.

Elisabetta, della classe 3E, dice che alcune presentazioni sono state così interessanti che ora le piacerebbe visitare nelle giornate di Open Day anche Istituti che prima non aveva proprio considerato.

«Per questo – aggiunge – è stata una iniziativa fruttuosa per noi ragazzi, soprattutto in questo periodo in cui è meglio non frequentare in presenza molti luoghi». Federico dice che lui, dopo questi incontri, ha confermato la scelta della Secondaria di II grado che vuole frequentare, però gli è stato molto utile conoscere anche gli altri percorsi scolastici proprio per essere maggiormente sicuro. A Lin è piaciuta la presentazione del Liceo Scientifico. Lui purtroppo non è riuscito a prenotare l’Open Day in presenza e quindi così ha avuto modo di apprendere molte notizie. Pietro, invece, è ancora molto combattuto tra due Licei: «Mi piacciono entrambi ed ora ancora di più! Non sapevo poi che al Liceo Classico c’erano tanti indirizzi» dice. Certo non è una scelta facile quella ci troviamo a fare. E’ vero che abbiamo ancora un mese per decidere ed è anche vero che se proprio una scuola poi non ci piace possiamo cambiare, però è importante pensarci bene e valutare ogni possibilità. «Cambiare poi vuol dire cambiare classe, professori, vuol dire dover recuperare argomenti già fatti; insomma entrare in un percorso già avviato comporta sempre delle difficoltà» dice Chiara. Alessio è convinto: lui frequenterà il Liceo Artistico perché vuole diventare un fumettista. Giancarlo, invece, andrà all’ Agraria come suo fratello. «Beati quelli che sono così sicuri! Forse se ci fossero meno indirizzi e curvature fra cui scegliere sarebbe più facile orientarsi. A volte sembra che tanti percorsi di Scuole Secondarie diverse si equivalgano» così conclude Sara.

Ma ora dobbiamo decidere e scegliere…le iscrizioni on line sono aperte.