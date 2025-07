di Iralba Murati

Cara Befana, i bambini e le bambine della provincia di Macerata sono pronti per domani e ti stanno aspettando con pazienza, sperando che riempirai di dolcetti le loro calze dato che sono stati per lo più bravi, magari accompagnate anche da un po’ «di carbone di quello che si mangia» come scrive Eva di Matelica. Quest’anno i desideri però sembrano essere più che altro immateriali, quindi per te il lavoro da fare non sarà molto semplice.

Il desiderio comune che i bambini e le bambine hanno espresso è proprio la fine della pandemia, Asia infatti nella sua letterina scrive: «Vorrei che riempissi la mia calza con dolci, cioccolatini e caramelle. Vorrei che sparisse per sempre il Covid perché vorrei riabbracciare tutti i miei compagni di scuola».

Cara Befana, i bambini non ce la fanno più, hanno bisogno di esprimere l’affetto in modo reale toccando i loro compagni e stando vicini tra di loro, vivendo un infanzia allegra. E’ importante ricevere il calore di un abbraccio e sentire la vicinanza degli altri, Eva infatti scrive: «Per il 2022 spero di togliermi la mascherina a scuola e di attaccare il banco con i miei amici e poi di fare i pigiama party con festa».

Irene di Matelica nella sua letterina, dopo aver specificato come si è comportata, esprime solamente due desideri e non chiede caramelle, dolcetti o qualcosa del genere ma desidera semplicemente la fine della pandemia e dei contagi, ed anche Alex scrive: «Visto che passi di qui e tutte le feste porti via, facci un grande regalo: porta via con te questo Covid cattivo, ti prego!»

Oltre a questi desideri, abbiamo quello di Enrik di San Severino,un bambino allegro che si aspetta tanti dolcetti visto che è stato bravo con gli amici e la famiglia. Lui chiede di vederti e dice anche: «vorrei tanto come dono che tutte le persone del mondo siano felici», un desiderio molto carino, bello da sentir dire ma impegnativo da realizzare.

Non è finita qui, Asia è una bambina buona che esprime affetto anche a te dicendoti che ti vuole bene e nella sua letterina scrive anche: «vorrei la pace in tutto il mondo». Un desiderio molto altruista che dimostra che è brutto litigare e fare guerra, un mondo in cui tutti vanno d’accordo sarebbe più bello sia per i bambini e le bambine che per gli adulti.

Un altra richiesta che è emersa da Eva, una piccola animalista è: «che tutti gli animali del mondo venissero trattati bene». Se ci guardiamo intorno, purtroppo capiamo che gli animali non ricevono sempre le giuste cure e protezioni che meritano. Spesso vengono infatti maltrattati e bisogna cercare di evitare questa cosa. Bisogna trattarli con amore, e dare loro il giusto affetto che meritano.

Per finire, Alex ammette di non essere stato sempre ubbidiente, dimostra però così di essere un bambino sincero, e spera tanto che tu sia più buona di lui chiedendoti la calza di Spiderman, di Avengers e di Nerf dicendoti «Spero tanto che tu chiuda un occhio per quest’anno!»

Sii buona cara Befana, noi ti aspettiamo.