Polvere di stelle in piazza della Libertà

La befana porta via tutte le feste? Quasi. C’è ancora un po’ di Natale con MC Christmas Time, la rassegna per bambini e adulti ai Musei di Macerata organizzata dalla società cooperativa Sistema Museo. Domenica 9 ci sarà l’incontro dal titolo “Polvere di stelle all’ombra dell’Orologio Astronomico” alle 17 nella sala convegni dell’Infopoint Macerata, in piazza della Libertà (di fianco al Teatro Lauro Rossi). L’evento, a cura di Angelo Angeletti e dell’associazione Astrofili Crab Nebula, sarà dedicato al tema dell’astronomia e delle stelle, della mitologia e delle costellazioni. Un viaggio alla scoperta della volta celeste dopo un’introduzione sulla storia dell’Orologio Astronomico della vicina Torre Civica.

Angelo Angeletti è stato docente di Matematica e Fisica al Liceo Scientifico di Macerata. Attualmente è professore a contratto di Fondamenti di Astrofisica presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Camerino ed è presidente dell’Associazione Astrofili Crab Nebula di Tolentino della quale dirige anche l’osservatorio astronomico di Serrapetrona. Si occupa da sempre di divulgazione scientifica, specie per quanto riguarda l’astronomia e la fisica. L’associazione Astrofili Crab Nebula nasce a Tolentino nel 1993 per volontà di alcuni appassionati di astronomia con lo scopo principale di costruire un osservatorio astronomico dove i soci potessero svolgere osservazioni e ricerca. Terminata la costruzione dell’osservatorio è iniziata anche una serrata attività didattica con le scuole di ogni ordine e grado e di divulgazione dei temi astronomici e della cultura scientifica.

L’ingresso all’incontro è gratuito ma si consiglia la prenotazione al numero 0733 060279 o inviando una mail a macerata@sistemamuseo.it. Chi fosse interessato a salire in cima alla Torre civica e a conoscere la storia dell’Orologio Astronomico può partecipare a una delle visite guidate che partono dall’Infopoint Macerata ogni giorno, tranne il lunedì, alle 10,30, alle 12, alle 15 e alle 16.