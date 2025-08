La Befana è scesa ieri a Ussita con un bel carico di dolci e divertimento. Anche quest’anno, come da tradizione, il Soccorso Alpino della Stazione di Macerata è stato presente ad Ussita per consegnare dolcetti e far divertire i bambini. Una bella iniziativa ormai consolidata, attesa e ricordata con gioia dai piccoli e dalle piccole abitanti. E per i bambini e le bambine più coraggiosi anche la possibilità di arrampicarsi e calarsi nei panni dei soccorritori con l’aiuto dei volontari del Soccorso Alpino.