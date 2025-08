E’ stato il prese fatto dai bambini e dalle bambine 1 A della scuola primaria G.Natali di Sforzacosta a Macerata, ad aggiudicarsi il titolo di presepe più bello nella categoria “artistico” del contest organizzato da “L ‘amico è” e il comitato festeggiamenti. E’ un presepe di …classe il loro come spiegano le insegnanti. «Per festeggiare il Natale 2021, i bambini e le bambine della classe 1° elementare di Sforzacosta hanno voluto realizzare tutti insieme un presepe in amicizia, perché uno dei modi più belli di aspettare la nascita di Gesù è costruire in comunione.

Il presepe è realizzato principalmente con con legno e carta. Abbiamo usato una cassetta della frutta, dei sassolini, dei cespugli sempreverdi e della carta, dove abbiamo stampato i personaggi che sono stati colorati dai bambini e dalle bambine. Per l’illuminazione abbiamo usato delle candele. Speriamo vi piaccia».