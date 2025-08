Un bavaglino, un libro, cremine per il corpo e un regalo per la mamma, oltre a un buono spesa di 15 euro. Sono questi i doni scelti dal Comune di Mogliano, in collaborazione con la Pro loco, per salutare bimbi e bimbe moglianesi nati nel 2021.

«Amministrazione e Proloco unite – si legge in un post Facebook della proloco- per festeggiare i bimbi e le bimbe nati nel 2021, figli di un anno difficile che ci ha messo a dura prova quasi quanto il 2020. Ma le nuove nascite sono capaci di annullare ogni negatività, e anche se la venuta di un bambino ci carica di responsabilità enormi, la gioia che porta in famiglia e fra i suoi cari non ha eguali».

I neonati e le neonate sono stati salutati in Comune e hanno ricevuto dalla Proloco il grazioso bavaglino con l’ormai conosciutissimo cuore “Amo Mogliano” che tanto successo ha riscosso fra i moglianesi, mentre l’Amministrazione ha donato un buono spesa di 15 euro, un libriccino consigliato da Nati per Leggere, cremine per il corpo e un pensierino per la mamma.

«Auguri ai futuri uomini e donne del 2021 – scrive la proloco – che sappiano coniugare la modernità e il progresso tecnologico del loro tempo con le tradizioni di cui i nostri genitori e nonni sono preziosi custodi».