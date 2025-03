A Milano e Lecco seguendo le tracce dei Promessi Sposi

Milano e il luoghi manzoniani sono la meta scelta dal liceo scientifico Galilei di Macerata per il viaggio di istruzione delle classi quarte.

Il viaggio, per la prima volta organizzato per lo scientifico, ha coniugato la scoperta di vie ed edifici correlati alla famiglia Manzoni ed al suo rampollo Alessandro con nomi e luoghi citati nel romanzo de “I Promessi Sposi”. Inoltre l’uscita ha previsto la visita della città di Lecco, la scoperta del borgo di Pescarenico dove, secondo Manzoni, si trovava il monastero dei Cappuccini, quel convento di Fra Cristoforo da cui Lucia si allontanò in barca per fuggire da Don Rodrigo e dunque il celeberrimo luogo dell’ “Addio ai monti”.

L’interesse letterario si è ben coniugato con la scoperta di una natura rigogliosa e benedetta dalle acque di un lago alpino, quello di Como, dal notevole fascino.

A Milano, invece, le opportunità di visita si sono moltiplicate, spaziando dalla prestigiosa arte dell’Accademia di Brera all’interessante e ampio museo Nazionale di Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci”.

«Ai numerosi docenti che hanno accompagnato gli studenti – si legge in una nota – va un sentito ringraziamento da parte del rappresentante di Istituto, Tommaso Parrino, studente del 4F che si esprime a nome di tutte le classi coinvolte. L’entusiasmo e la competenza dei professori hanno garantito la fortunata riuscita dei viaggi».