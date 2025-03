L’amore raccontato da quattro medici musicisti: «Ci siamo conosciuti in un reparto Covid e ora siamo finiti a Musicultura»

di Carlo Torregrossa

Dalla corsia dell’ospedale a Musicultura. Jacopo Torno, Stefano Bonetti, Matteo Prinetti e Davide Negroni sono il quartetto che forma gli Hot Docs, ora fuori con il loro primo album “L’amore è una malattia”, Quattro medici, diventati grandi amici a lavoro dentro un reparto Covid: «E’ stato un bel momento di coesione. Ci siamo incontrati durante il periodo del Covid, e abbiamo scoperto di avere in comune la passione per la musica».

Ma chi sono gli Hot Docs? Sono tutti originari della zona di Novara. Jacopo, è medico di base e cantante del gruppo. «Sono autore di quasi tutte le canzoni – racconta – ho molte passioni, i viaggi, le camminate e la cucina. La mia specialità sono le grigliate. – Conclude.

Stefano è il chitarrista della band, anche lui medico di base, e autore di “bucaneve”. «Dietro ogni canzone c’è un lavoro collettivo. Jacopo si aiuta molto col pianoforte, poi c’è tutta la parte di riarrangiamento» afferma Stefano.

«Siamo ragazzi abbastanza dinamici – sottolinea Matteo Prinetti, bassista specializzando in cardiologia – Ci piace fare una vita abbastanza attiva nei limiti di quanto lo consenta il lavoro. La band è un bello sfogo, che dà molte soddisfazioni» racconta il bassista. Infine Davide Negroni, batterista e radiologo interventista che purtroppo non ha potuto partecipare all’intervista per impegni personali

Come e quando è nato il progetto?

«La band è nata tra il 2020-2021, abbiamo cominciato a lavorare insieme in un reparto Covid. Volevamo fare una grande festa per la fine del lockdown e ci siamo detti perché non suonare noi? Abbiamo dovuto reinventarci da zero, perché Davide non suonava la batteria (ha imparato a farlo da autodidatta) e Matteo non suonava il basso».

Come riuscite a conciliare lavoro e musica?

«Il tempo è poco, riusciamo a trovarci solamente una volta alla settimana. Spesso siamo molto stanchi, soprattutto Matteo e Davide che lavorano all’interno dell’ospedale e sono sempre oberati di lavoro. Avendo però passione e amicizia, cerchiamo di far quadrare le cose».

Come avete deciso di partecipare a Musicultura?

Jacopo: «Mi ero iscritto a Musicultura dieci anni fa. Ero rimasto nell’indirizzario della newsletter, quando ho visto la mail mi son detto perché non provare, e allora ci siamo iscritti. E’ andata bene perché la partecipazione è stata una bella sorpresa, ci hanno avvisato due settimane prima che eravamo stati presi».

Come è andata questa esperienza sul palco del Teatro Lauro Rossi?

Stefano: «E’ stata un’esperienza incredibile, durante il soundcheck il brividino l’ho sentito».

Jacopo: «Essendo arrivati a 30-31 anni nessuno di noi si aspettava di arrivare su un palco così bello, così emozionate»

Matteo: «L’importanza del palco si palpava a sentimento»

In Letizia, a un certo punto del testo si dice “senza chiarezza e senza dignità mi ha ghostato”, voi avete mai ghostato?

«In realtà La canzone Letizia è una critica a questo tipo di comportamento. Fa figo dire ghostare ma se lo fai sei scorretto».

Con chi avete realizzato i vostri video clip? Soprattutto in Letizia dove suonate dentro una piscina piena d’acqua, non vi si sono rotti gli strumenti?

Stefano: «Volevo dare alla chitarra una fine nobile. Gli strumenti non si sono rovinati. La chitarra l’avevamo utilizzata apposta per questo video.

I nostri video sono interamente autoprodotti, (ed editati interamente da Jacopo) e hanno la nostra firma. Ci filmano le nostre ragazze e i nostri amici, é tutto fatto in casa».

Matteo: «Realizzare video è molto divertente».

Chi sono Letizia ed Elena, le due canzoni che compongono l’album “l’amore è una malattia”?

Jacopo: «Sono storie assolutamente vere vissute qualche hanno fa»

Cosa fai quando non ti scrive?

Jacopo: «Se non penso di essere ghostato riscrivo, non faccio il timido e non uso orgoglio».

Il vostro ultimo progetto “l’amore è una malattia” è un concept album sull’amore. Potete dirci di più?

Jacopo: «Ho cominciato a scrivere queste canzoni dopo la separazione da una storia importante, che accenno brevemente in vino e miele. Dopo di che ho avuto avventure poco serie. L’ultima canzone dell’album invece è dedicata alla mia attuale ragazza».

Quali sono i vostri prossimi progetti?

Jacopo: «Ho già scritto il nostro secondo album, e parte del terzo. Il progetto è mettersi a lavoro al più presto affinare la nostra tecnica e le nostre performance live.

L’esperienza di Musicultura è stata molto istruttiva, ma ci mancano esperienza e precisione, e anche gestire l’ansia del live»

Un consiglio alle nostre giovani lettrici e ai nostri giovani lettori, su come vivere l’amore?

«Con rispetto e senza paura di manifestare i propri sentimenti»