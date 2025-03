Mafia, stalking e giustizia: l’incontro con Daniele Nicastro «Una esperienza unica»

Due giornate intense ed emozionanti per i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie “Ricci” di Montecosaro e “Ungaretti” di Civitanova Alta che, grazie al progetto “Lettura al centro”, giovedì e venerdì, hanno potuto incontrare Daniele Nicastro, autore dei libri “Grande” e “Stalker” (Einaudi EL) letti in tutte le classi della secondaria di primo grado con la collaborazione del Punto Einaudi di San Benedetto.

«L’Istituto Sant’Agostino, crede in un progetto educativo fondato sulla profonda interazione tra nuove tecnologie e discipline umanistiche – afferma la dirigente Gloria Gradassi – la lettura, con il suo impatto formativo, che si esprime a più livelli è la base di ogni altro sapere».

Tante le domande e le curiosità a cui Daniele Nicastro ha risposto con chiarezza e brio durante gli incontri. Non una presentazione, ma un vero dibattito e confronto su temi importanti come la mafia e la stalking, le scelte che fanno crescere, la giustizia, la discriminazione di genere a partire dalle parole. E poi tante curiosità su passioni, soprattutto quella della scrittura.

Lo scambio tra gli alunni, le alunne e lo scrittore si è svolto all’insegna della curiosità reciproca e della gentilezza che hanno reso la presenza di questo autore educativa non solo per ciò che ha detto ma per il rispetto e la delicatezza con cui l’ha detto.

«Il progetto non prevede – si legge in una nota della scuola – solo un ‘semplice incontro con gli autori’, ma un percorso di educazione e promozione della lettura che abbraccia molteplici aspetti: lettura ad alta voce in classe con precise strategie di comprensione profonda del testo e di analisi, biblioteca di classe e scambio per la lettura autonoma, partecipazione al premio Bancarellino, lettura condivisa di libri in chiave orientativa, sono alcune delle pratiche messe in atto al fine di stimolare una competenza chiave per la vita che ormai è divenuta scelta strategica nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto comprensivo Sant’Agostino di Civitanova Marche e Montecosaro – riferisce la referente del progetto professoressa Fiorenza Petrolati – Il momento finale è solo quello culminante che suggella il tutto e consente ai ragazzi di stare faccia a faccia sia con chi ha ideato e scelto quella storia, sia con chi ha fatto della scrittura il suo mestiere. Il progetto, che vede protagonisti tutti gli alunni delle secondarie dell’istituto comprensivo Sant’Agostino, ha ancora una volta trasformato la lettura in un’esperienza unica».

Daniele Nicastro è nato in Piemonte, provincia di Cuneo, classe 1978, ma con origine siciliane che tanto hanno significato nella scrittura di “Grande”, libro amatissimo dai ragazzi, dalle ragazze e suo romanzo di esordio. Confessa di aver cominciato a raccontare storie da ragazzo, a sua madre, ogni volta che tornava tardi senza avvisare. Con il tempo ne ha fatto un mestiere, amando tutto quanto è storia, dai libri, ai manga, ai videogiochi. Scrive a tempo pieno libri per ragazzi e ragazze. Con il romanzo Grande (Einaudi Ragazzi), ha vinto il «Premio Legenda Junior». Nel 2024 ha vinto il «Premio Selezione Bancarellino» con “Fino all’ultima challenge” edito da Pelledoca.

Pubblica con le più importanti case editrici italiane e ogni anno incontra tantissime ragazze e ragazzi che sono la linfa vitale del suo mestiere.