Trenta liceali del Galilei al Mun New York: «Partecipiamo per il 19° anno, siamo stati pionieri del progetto»

Gli studenti del Liceo Scientifico G. Galilei di Macerata ritornano a New York, in qualità di delegati di due Paesi esteri, per partecipare ad una simulazione dei lavori degli ambasciatori alle Nazioni Unite.

«Il progetto chiamato “Nhsmun” – scrive il liceo in una nota – si inserisce in una tradizione di lunga data del liceo, iniziata ben 19 anni fa, nell’anno scolastico 2006/07, grazie allo spirito pioneristico di due insegnanti di lingua inglese, le docenti Chiaretta Capodaglio e Rita Santarelli, le quali colsero l’importanza di rendere gli studenti capaci di competere come delegati con le più importanti High School degli Stati Uniti e del mondo. A seguito del forte interesse tra i liceali, l’attività è continuata, grazie all’impegno e alla competenza di docenti che hanno curato con attenzione il progetto, soprattutto nella sua fase preparatoria a scuola, le professoresse Rita Moretti, Serenella Pagnanini e il professor Damiano Pettinari».

Dopo una selezione basata sul merito ed un intenso lavoro preparatorio svolto a scuola, di circa 30 ore, per consentire agli studenti di conoscere a fondo le tematiche da affrontare e le rigorose procedure da seguire durante le sedute all’interno delle commissioni Onu, i liceali sono pronti ad affrontare un’esperienza sul campo altamente formativa.

«Quest’anno – prosegue la nota – la professoressa Serenella Pagnanini, la quale ha formato gli studenti nelle edizioni precedenti, e il professor Damiano Pettinari, il più giovane docente di lingua inglese del liceo, hanno collaborato alla loro preparazione, creando un efficace connubio fra tradizione e innovazione. Grazie ad un intenso lavoro preparatorio, i liceali hanno perfezionato le competenze comunicative in lingua inglese, preparandosi ad affrontare una platea di studenti provenienti da scuole di tutto il mondo e contestualmente avvicinandosi alla realtà della diplomazia.

Oggi, in tempi in cui sempre più di frequente ricorrono termini come “risoluzione”, “emendamento “e “negoziazione”, gli studenti del Liceo Galilei hanno avuto l’opportunità di comprendere con chiarezza le dinamiche che si intrecciano all’interno di organismi internazionali quali le Nazioni Unite».

A New York, i liceali hanno avuto modo di vivere un’esperienza di formazione sul campo indimenticabile. Una delle studentesse, al ritorno ci racconta: «Mi ha sorpreso la competitività degli studenti delle High School americane nell’affrontare i dibattiti, ma bisogna dire che essi spesso vantano esperienze di simulazione Mun ripetute per più anni».

Al proposito, un altro studente ricorda l’impatto emotivo dei primi confronti a tema e la forte lezione che ne ha ricavato, a tal punto da stupirsi della propria capacità di reagire, riuscendo successivamente ad esporre il proprio pensiero con coraggio, davanti a una platea così vasta, popolata da studenti madrelingua.

Durante il soggiorno a New York i giovani hanno anche potuto visitare il cuore della diplomazia, il Quartier Generale delle Nazioni Unite, ma non solo, essi hanno conosciuto una metropoli multietnica, che da sempre affascina ed attrae, per la vivacità culturale e le straordinarie caratteristiche architettoniche.

Come avvenuto per gli studenti passati del progetto Nhsmun, i docenti si augurano che quanto appena sperimentato dai 30 liceali possa generare in alcuni di loro quella scintilla necessaria per abbracciare la carriera diplomatica e diventare dei paladini dei destini delle future generazioni.

Quest’anno hanno partecipato al progetto “Mun 2025” ben 30 studenti del Liceo Scientifico G. Galilei di Macerata in qualità di delegati:

Carolina Bettucci, Greta Carlini, Eleonora Luzi, Sofia Mazza, Susanna Pesaola, Aurora Sofia Cingolan, Martina Massanelli, Helena Achilli, Ilenia Spalletti, Simone Perugini, Alessia Barboni, Elena Giuggioloni, Anna Fioretti, Giulia Procaccini, Goffredo Pavoni, Giada Paolorossi, Andrea Patruno, Marco Brambatti, Alessandro Angeletti, Edoardo Da Col, Giorgia Cesari, Samuele Bellesi, Sofia Baiocco, Kelly Hu, Eleonora Galassi, Chiara Pallotta, Lucia Mattiacci, Sofia Fermanelli, Nicola Pieroni, Leonardo Angelucci.

A tutti i complimenti della dirigente scolastica Roberta Ciampechini e dei docenti.