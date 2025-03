Chi vuol esser lieto scia, le classi della Fermi scendono in pista

Una settimana sulla neve per ragazzi e ragazze dell’istituto comprensivo Enrico Fermi di Macerata con il progetto “Chi vuole essere lieto scia”. Coinvolte le classi prime della scuola secondaria di primo grado.

«Ci sono esperienze – scrive la scuola in una nota – che rimangono indelebili nella memoria di ognuno di noi e che gettano i semi dai quali fioriranno le persone che saremo. Questa è l’idea che ha guidato le insegnanti, le professoresse Elfrida Luchetti, Emanuela Sperandio e Nathalie Pavone, a proporre con determinazione il progetto della settimana bianca. Gli alunni e le alunne interessati avranno la possibilità di mettere alla prova se stessi, di socializzare, di misurarsi con le proprie capacità e di sviluppare competenze in un contesto nuovo ed in collaborazione con gli altri. È questa la scuola in cui l’Istituto Comprensivo Fermi crede, quella che offre tante opportunità formative e fa crescere a 360° tutti gli alunni e le alunne».



Il progetto prenderà il via oggi e proseguirà fino a sabato nel comprensorio di Folgarida con la guida dei maestri di sci della Fisi.