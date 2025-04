Cantare a bimbi e bimbe, musicista e insegnante di yoga fanno riscoprire alle mamme l’importanza della voce

di Alessandra Pierini

La voce della mamma può essere uno strumento musicale, una dolce armonia o una fonte di consolazione immediata per i bambini e le bambine. Non serve aver frequentato il conservatorio o essere intonatissime per poterla utilizzare con i propri figli e figlie che con le mamme sono sempre molto accoglienti.

Usare la propria voce, in modo semplice e immediato, e magari quando si è in armonia con se stesse, può diventare una piacevole riscoperta ed abitudine. E se in passato la voce era molto utilizzata, oggi sembra essere un po’ fuori moda cantare ai propri bimbi e bimbe, anche per la diffusione di tanti strumenti digitali e facilmente accessibili che consentono di ascoltare musica in ogni momento. Ma non è assolutamente la stessa cosa.

Sono state due mamme e professioniste, in un incontro magico e sinergico, a decidere di restituire alla voce della mamma la giusta importanza.

Si tratta di Ludovica Gasparri di Montecassiano, cantante lirica, musicista e sperimentatrice di tante forme musicali e l’insegnante di yoga Vanessa Leton, di origine francese, da anni residente a Macerata. Lo hanno fatto con l’evento “Canto per Mamma&Bebè” che si è svolto sabato mattina nel centro “Aiutiamoli a fare da soli”.

Una formula semplice ma potente che ha visto l’abbinamento tra lo yoga, la musica dal vivo di una chitarra e di uno xilofono e l’utilizzo della voce.

«Le mamme – spiega Vanessa Leton – hanno fatto yoga con i loro bimbi vicino mentre la musica e la voce di Ludovica aiutavano nel rilassamento. Abbiamo poi abbinato il benessere fisico e psicologico con un momento di gioco e condivisione col bambino, accompagnato dalla voce. Abbiamo voluto ricordare alle mamme quanto basta poco, anche solo poche note, per far sentire ai piccoli la propria vicinanza».

E’ così che la stanza del centro si è trasformata in una sala gioiosa di giochi e voci in armonia in una combinazione di energie travolgente nella sua straordinaria semplicità.