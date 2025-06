«”Passeggiando per Macerata”, la nostra guida turistica è inclusiva e tradotta in cinque lingue»

di Carolina Bettucci e Marta Francioni*

«La diversità per noi è stata una ricchezza e Macerata ci ha fatto scoprire che essere differenti significa essere unici». Così hanno esordito i bambini e le bambine della classe quinta della scuola De Amicis di Macerata, dell’istituto comprensivo Fermi, nella presentazione del loro progetto “Passeggiando per Macerata” questa mattina nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti. Hanno spiegato perché hanno sentito la necessità di realizzare una guida turistica della città di Macerata, città che li ha fatti sentire uniti pur nella loro diversità culturale. Il libricino, infatti, offre cinque traduzioni in lingue diverse: italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. Ciò è stato reso possibile dalla collaborazione del corpo docente, dei genitori che si sono resi disponibili e dai bambini e dalle bambine stessi, i quali hanno letto una piccola parte in ogni lingua.

E’ intervenuto anche l’editore del libro, Simone Giaconi, il quale ha sottolineato l’unicità di questa guida, rispetto a quelle tradizionali: «Oltre alla cartina geografica, comune a tutte le guide, grazie all’inclusività derivante dalle diverse traduzioni e dall’accoglienza delle immagini illustrative realizzate dai bambini e dalle bambine, con annessa descrizione, il libricino spinge i lettori e le lettrici ad amare la propria città e ad ammirarne le numerose diversità che la arricchiscono».

Anche l’assessora alla Cultura Katiuscia Cassetta si è mostrata fiera del risultato e dell’apertura dei bambini e delle bambine a nuove culture. Inoltre, ha ribadito come il Comune di Macerata stia cercando di coinvolgere sempre di più le scuole in modo da includere più possibile i bambini e le bambine nella vita della città, promuovendo il progetto “Passeggiando per Macerata”.

*Carolina Bettucci e Marta Francioni, studentesse del liceo scientifico Galilei di Macerata. L’articolo è stato realizzato nell’ambito del progetto Pcto (ex alternanza scuola lavoro)