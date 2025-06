Smaltimento, riciclo dei rifiuti ed economia circolare si imparano nell’autodemolizione

Lo smontaggio, il riciclo, la trasformazione dei materiali: i bambini e le bambine dell’infanzia Helvia Recina di Macerata hanno potuto osservarli direttamente nell’Autodemolizioni Zamponi, a Santa Maria in Selva, nel comune di Treia.

«Una uscita – scrive la scuola in una nota – interamente offerta dai titolari della ditta che ci hanno accolto con una gustosa merenda a base di pizza, prima di guidarci in un interessantissimo tour che ha permesso ai bambini e alle bambine di scoprire tutti i passaggi ed i processi legati allo smaltimento e riciclo delle auto una volta che giungono nell’autodemolizione».

La visita ha infatti permesso ai bambini e alle bambine di osservare direttamente i processi di smontaggio e riciclo dei veicoli, vivendo nel pratico i concetti appresi durante l’anno scolastico riguardanti l’ecologia e la gestione dei rifiuti. «Questa esperienza – prosegue la nota – come sempre permette di rendere l’apprendimento più concreto e stimola la curiosità degli studenti.

L’autodemolizione è un esempio pratico di economia circolare, dove i materiali vengono recuperati e riutilizzati. I bambini e le bambine grazie alle continue spiegazioni date da tutto lo staff che ci ha guidato nella visita, hanno appreso l’importanza del riciclo e della gestione sostenibile delle risorse, temi fondamentali in un contesto educativo moderno».

Momento clou dell’esperienza è stato indubbiamente quando hanno potuto assistere allo “smontaggio superveloce” di una macchina, a cui hanno tolto cofano, sportelli, sedili, prima che la stessa venisse sollevata dal “ragno” e posta nella pressa. “Che fine farà l’auto???”

«Negli occhi dei bambini era leggibile lo stupore e la meraviglia nel vedere pochi minuti dopo la gru “ragno” riprendere e sollevare dalla pressa una compattata scatolina di metallo.

Una bellissima uscita didattica che sarà sicuramente un’esperienze che i nostri alunni e alunne non dimenticheranno facilmente, il tutto reso possibile ed interessante da tutto lo staff dell’autodemolizioni Zamponi, che noi docenti dell’infanzia Helvia Recina vogliamo vivamente ringraziare per la simpatica esperienza ed accoglienza che ci hanno donato».

L’esperienza vissuta è stata raccontata nel video qui sotto