Fine dell’anno “futurista” per la classe 3M del Galilei

Fine d’anno scolastico con i Futuristi di Palazzo Ricci per la classe 3M del liceo scientifico Galilei di Macerata. Accompagnata dalle professoresse Giuseppina Capodaglio e Francesca Serafini, la classe ha affrontato un’insolita lezione di arte e letteratura: un vero e proprio laboratorio didattico all’interno delle prestigiose sale di Palazzo Ricci, in città.

«Grazie alla squisita accoglienza della Fondazione Carima – si legge in una nota delle due docenti – con il segretario Gianni Fermanelli, sempre pronto a ricevere il nostro liceo, si sono aperte gratuitamente le porte di Palazzo Ricci per gli studenti e le studentesse del 3M, sapientemente guidati da Enrico Genellina, esperto conoscitore dei tesori del Palazzo. In particolare, compreso che gli allievi e le allieve volevano scoprire in anticipo sui programmi scolastici il Novecento in arte, Genellina ha gettato le basi per una lettura dettagliata dei quadri di artisti quali Morandi, Balla, Pannaggi, trasmettendo entusiasmo e curiosità.

I ragazzi e le ragazze hanno vissuto l’esperienza con interesse. Faremo in modo che ci siano sempre occasioni di conoscenza anche del patrimonio artistico locale».