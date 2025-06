Maturità on air: i podcast per affrontare gli esami

. di Carlo Torregrossa

La scuola è già finita, molte studentesse e molti studenti si stanno già riposando e rilassando, magari sotto l’ombrellone, per poi rivedersi l’anno prossimo sui banchi di scuola. Non sarà così per tutti e tutte. C’è chi ha ancora un’ultima sfida da affrontare, l’esame di maturità.

Per coloro che hanno frequentato l’ultimo giorno di scuola superiore, il 18 giugno alle 8,30 prenderà il via la prima prova scritta, quella di italiano.

Ma come ci si prepara all’esame di maturità? Possono essere di aiuto alcune pratiche meditative come abbiamo già detto. Ma per studiare, ripassare o semplicemente vedere se le nostre conoscenze sono adeguate?

Esistono alcuni podcast che affrontano questo tema e possono essere un ottimo strumento di studio.

Uno di questi è ad esempio Maturadio. Un progetto nato dal Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con Rai Radio 3 e la Trecani. Maturadio mette a disposizione 250 puntate inerenti diverse materie specifiche: arte, scienze, storia, filosofia e tante altre.

Le letture dei testi sono affidate ad attori professionisti, uno tra tutti Valerio Mastandrea, si, proprio la voce del famoso Armadillo di Zero Calcare nella serie Strappare lungo i bordi.

Il podcast è nato nel 2020 durante l’emergenza Covid, le puntate sono ascoltabili ancora oggi e rappresentano un elemento utile per tutte le studentesse e gli studenti che vogliono rinfrescare alcuni argomenti.

A volte però le studentesse e gli studenti hanno bisogno di supporto per superare la paura che questo importante esame può incutere. Notte prima degli esami podcast del Il Sole 24 ore può essere utile. Gianluca Delusio parlerà ai ragazzi e alle ragazze sostenendoli nel loro percorso alla maturità, affrontando argomenti che parlano di come affrontare lo stress per gli esami, come ci può venire in contro la tecnologia oppure i migliori consigli per affrontare l’esame orale.

Per altre informazioni o curiosità sull’esame di Stato 2025 Sapevatelo, il podcast disponibile su youtube di Skuola.net che racconta tutto ciò che dovresti sapere sulla maturità 2025. Maturansia, è un altro podcast, sempre su youtube che si promette di accompagnare le studentesse e gli studenti alla maturità «per cercare anche di abbattere l’ansia – affermano i creatori -che questo esame può creare».

Se quello che preferisci è il ripasso delle materie, ma senza prenderti troppo sul serio, allora si può ascoltare Noccioline il podcast di Scuola Zoo che in pochi minuti spiega diversi argomenti, in modo semplice e scherzoso, rappresentando una buona fonte di ripasso e anche dei momenti di svago, per arrivare comunque preparati all’esame finale, ma senza che quest’evento diventi un tormento.

Anche per gli insegnanti, l’esame di maturità rappresenta una sfida impegnativa, alla quale devono arrivare preparati. I segreti della Maturità – Prof edition di Eleonora Orsi, parla proprio di suggerimenti, strategie e di come un insegnante può arrivare preparato all’esame di Stato. «Chi ha detto che gli studenti siano gli unici ad avere qualche preoccupazione in merito all’esame di maturità o a porsi domande e a chiedersi come andrà» afferma la Professoressa e podcaster Eleonora Orsi. Un podcast, quello edito da Rizzoli, da ascoltare per chi è curioso o curiosa di scoprire come una professoressa o un professore si prepara a questo evento.

Come detto in precedenza, la prima prova sarà in italiano.

Le studentesse e gli studenti avranno 6 ore di tempo per scrivere un tema scegliendo tra differenti tematiche: artistiche, letterarie, filosofiche, scientifiche, economiche o tecnologico-sociali.

Per quanto riguarda la seconda prova, la materia dell’esame dipende dalle discipline che caratterizzano il corso di studi frequentato dallo studente e dalla studentessa.

Per conoscere queste materie, il Ministero ha messo a disposizione un apposito motore di ricerca che può essere consultato.

Dopo la seconda prova, (e se non è prevista la terza prova, presente in alcuni specifici istituti) è previsto il colloquio finale dell’esame di Maturità. Un colloquio interdisciplinare dove la studentessa o lo studente deve dimostrare di aver compreso gli argomenti trattati all’interno delle lezioni

Materia di colloquio saranno anche gli insegnamenti di Educazione Civica e le esperienze formative come il l’alternanza scuola lavoro (ex Pcto).

Inoltre da quest’anno c’è una novità. Il candidato o la candidata, che accede al voto di maturità con una valutazione di sei su dieci in comportamento, dovrà portare un elaborato scritto sulla cittadinanza attiva.

Quello di Maturità è un esame importante, che apre le porte ad un capitolo nuovo nella vita di ciascuna studentessa e ciascuno studente.

Da non prendere sotto gamba ma è altrettanto importante vivere il momento, godersi questo evento e portare dentro di sé ricordi positivi