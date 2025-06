Studenti vs insegnanti in una partita di volley

Si è concluso con una giornata ricca di emozioni e partecipazione l’anno scolastico alla scuola secondaria di primo grado “Patrizi”. E naturalmente non poteva mancare la partita di pallavolo tra docenti e studenti nella palestra dell’istituto.

«L’ultimo giorno di scuola – si legge in una nota – è stato scandito da una serie di eventi coinvolgenti, che hanno visto protagoniste studentesse, studenti, docenti e personale scolastico in un clima di festa e condivisione, alla presenza della dirigente scolastica Paola De Tata, che ha seguito con entusiasmo e vicinanza tutte le attività della mattinata».

Durante le ultime ore di lezione, si sono svolte le attese premiazioni dei Giochi Sportivi di atletica, tenuti allo stadio “Tubaldi”, che hanno visto una grande partecipazione da parte delle studentesse e studenti in diverse discipline. A seguire, sono stati premiati anche i vincitori dei Giochi Matematici, a testimonianza dell’impegno e delle eccellenze espresse anche sul piano logico-deduttivo. Un momento significativo è stato rappresentato dalla consegna dei “patentini digitali” a tutti gli alunni e le alunne delle classi prime, che hanno partecipato a un percorso formativo sull’uso consapevole e responsabile dello smartphone. Il progetto, concluso con un test finale, ha offerto alle studentesse a agli studenti competenze fondamentali per navigare in sicurezza nel mondo digitale.

Non è mancato un riconoscimento di grande valore simbolico e morale: il presidente dei Lions Club Recanati-Loreto, Gabriele Torquati, ha consegnato un premio in denaro a un’alunna della scuola, selezionata per il concorso internazionale “Un poster per la pace”, promosso dall’associazione. Un gesto che sottolinea l’importanza dell’impegno civico e della creatività giovanile nella costruzione di una cultura di pace. La mattinata si è conclusa con l’attesissima e ormai tradizionale partita di pallavolo tra docenti e studenti, che si è svolta nella palestra dell’istituto. Sugli spalti, tutte le classi hanno tifato con entusiasmo per i propri beniamini, creando un’atmosfera carica di energia e divertimento. La partita, molto combattuta, si è chiusa con la vittoria della squadra degli alunni e delle alunne per un solo punto di scarto, tra gli applausi generali. Un finale di anno scolastico all’insegna della partecipazione, della collaborazione e del sano spirito di comunità, che ha lasciato nei cuori di tutti un ricordo bello e significativo.