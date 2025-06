“Risate in podcast”: la terapia del buonumore a portata di click

Il benessere può arrivare da una risata. E se ridere spontaneamente è sempre più difficile, ora potrai farlo con l’aiuto di un podcast. La risata intenzionale come terapia del buonumore è ora a portata di click: in tempi incerti e frenetici è questa la nuova frontiera digitale del benessere. Lo dimostra il grande interesse che sta riscuotendo “Risate in podcast – Accendi il buonumore con la risata”, il primo pionieristico podcast mondiale dedicato alla pratica, prodotto dall’Istituto Italiano di Yoga della Risata, fondato dai maceratesi Laura Lucaccioni e Matteo Ficara, e disponibile ogni lunedì su Spotify, che in poco più di un mese ha conquistato migliaia di ascoltatori

«Un interesse – si legge in una nota dell’Istituto italiano di yoga della risata -che conferma le oltre 700 ricerche scientifiche secondo cui la risata rappresenta uno degli strumenti più semplici e potenti per felicità e salute. Quella che era un’intuizione si è così trasformata in una realtà digitale accessibile a tutti, offrendo benessere interiore proprio quando ne abbiamo più bisogno, in un’epoca in cui il mondo intorno a noi sembra andare in frantumi».

Il progetto è stato lanciato sotto forma di risata collettiva il 4 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Risata per la Pace nel mondo dall’Istituto diretto dai Master Trainer Lara Lucaccioni e Matteo Ficara, nel trentennale della pratica, ideata nel 1995 dal medico indiano Madan Kataria. Artefice dell’intuizione Giulia Piacentino, Teacher di Yoga della Risata ed esperta in Scienza della Felicità.

Un’intuizione che nasce anche dall’osservazione di un’importante esperienze internazionale, in Germania, dove esiste il celebre servizio “Lachtelefon” https://lachtelefon.de, un numero telefonico gratuito da comporre per ridere insieme a un volontario per circa tre minuti.

«In un’epoca dominata dallo stress digitale, dalla frenesia quotidiana e dai conflitti in aumento, abbiamo perso la capacità di ridere spontaneamente – dichiarano Lucaccioni e Ficara -. Se pensiamo che i bambini ridono fino a 400 volte al giorno mentre noi adulti ci limitiamo a 15-20 risate, capiamo quanto sia urgente riportare questo potente antidoto naturale nella nostra routine. ‘Risate in podcast’ rappresenta una piccola rivoluzione quotidiana: permette a chiunque, ovunque si trovi, di accedere immediatamente ai benefici terapeutici della risata, che ci permettono di affrontare meglio la complessità del mondo che stiamo vivendo. Il nostro sogno è che tra qualche anno diventi normale come bere un caffè: aprire Spotify e prendersi qualche minuto per ridere in maniera intenzionale. Perché ridere fa bene. Sempre».

Le caratteristiche del format – “Risate in podcast – Accendi il buonumore con la risata” è attualmente disponibile in tre formati:

● 1 minuto – Solo risata pura per stimolare il contagio emotivo

● 3-5 minuti – Esercizi di risata o Aneddoti e curiosità scientifiche sul potere della risata, con esercizi di risata guidati

● 10 minuti – Pratiche guidate che combinano risata, meditazione e altre tecniche di benessere

A guidare gli ascoltatori ci sono le voci di Lucaccioni e Ficara, insieme ad altri esperti, quali la stessa Giulia Piacentino. Il podcast, attualmente settimanale, prevede di raddoppiare le uscite con due appuntamenti a settimana e l’introduzione del format intervista, per approfondire ulteriormente il legame tra risata e benessere psicofisico. Perché, come dice il fondatore dello Yoga della Risata, Madan Kataria: “Una giornata senza risate è una giornata sprecata”.

Una pratica scientificamente validata – Lo Yoga della Risata si basa sul principio che ciascuno di noi può decidere di ridere senza l’ausilio della comicità, portando il corpo a farlo per scelta, emettendo il suono della risata e sostenendolo attraverso la respirazione diaframmatica per almeno dieci minuti. Gli studi scientifici dimostrano infatti che il corpo non riesce a distinguere tra risata simulata e vera, quindi i benefici fisiologici e psicologici sono gli stessi. Tanto più che, dopo qualche risata autoindotta, essa finisce per diventare autentica e contagiosa.

Lo Yoga della Risata non è semplice intrattenimento, ma una pratica con solide basi scientifiche, che ne dimostrano i benefici: riduce il rischio di malattie cardiache, migliora la digestione, favorisce il sonno e ha un potente effetto antidepressivo e ansiolitico. Attraverso la respirazione diaframmatica e la risata intenzionale, si attiva il sistema nervoso parasimpatico e si genera il cosiddetto “joy cocktail”, un mix di endorfine, serotonina e ossitocina, mentre si abbassa il cortisolo, l’ormone dello stress.

Questi benefici fisiologici hanno un impatto diretto anche sulla capacità di gestire i conflitti e costruire relazioni pacifiche: la riduzione dello stress e l’aumento dell’ossitocina, l’ormone del legame e della fiducia, favoriscono l’empatia e la connessione tra le persone.