Dall’amicizia tra un allenatore e un giornalista è nato il gemellaggio Maceratese – Kolbe

L’amicizia tra un allenatore e un giornalista, entrambi papà di due giovanissimi calciatori. E’ nata così una bella storia di calcio, in cui stare insieme e condividere conta molto più del risultato.

Così ieri a Macerata, allo Stadio della Vittoria, si è disputata un’amichevole speciale tra la Maceratese e la Polisportiva Kolbe Milano, nel segno di questo gemellaggio nato in modo spontaneo e sincero.

La storia di un legame tra società

«Il legame tra le due società – fa sapere la SS Maceratese – ha preso forma lo scorso anno, grazie a un contatto tra mister Carlo Tartuferi e il noto giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, entrambi genitori di ragazzi classe 2017. Da quel primo scambio di messaggi è nata l’idea di un incontro amichevole: il 25 maggio scorso la Maceratese è stata ospite a Milano, del centro sportivo della Kolbe, e da subito è maturata la volontà di rivedersi a settembre».

Così, in occasione del weekend appena trascorso, è andato in scena il secondo atto del gemellaggio: la Polisportiva Kolbe Milano è stata a Macerata e provincia per due giorni, approfittando anche delle bellissime giornate per passare una giornata al mare che ha reso felici anche le mamme, vivendo momenti di sport, amicizia e condivisione, culminati con la partita disputata allo Stadio della Vittoria.

«La società milanese – prosegue la nota della Maceratese – ha espresso grande soddisfazione per l’organizzazione e l’accoglienza ricevuta. Un segno concreto di come il calcio giovanile possa diventare occasione di crescita, di socialità e di costruzione di legami autentici.

La Maceratese ringrazia la Polisportiva Kolbe per la presenza, tutte le famiglie coinvolte e Gianluca Di Marzio per il contributo fondamentale alla nascita di questa iniziativa, che è stato omaggiato con una maglia ufficiale della Maceratese come segno di riconoscenza e amicizia».

(foto Francesco Tartari)