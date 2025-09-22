lunedì, Settembre 22, 2025
Istituto comprensivo Lotto, via alla settimana corta

Le scuole di Monte San Giusto hanno proposto il nuovo orario sia alla primaria che alla secondaria. Protagonista delle lezioni Cipì di Mario Lodi

Attività all'aperto con Cipì alla scuola Lotto di Monte San Giusto
Attività con Cipì alla scuola Lotto

Settimana corta e lezioni con Cipì. Così è iniziato il nuovo anno all’istituto comprensivo Lotto di Monte San Giusto.

Settimana corta a scuola

L’I.C. “L. Lotto” di Monte San Giusto che, quest’anno ha inaugurato la “settimana corta” per gli alunni e le alunne della scuola primaria “Falcone e Borsellino” e della scuola secondaria 1° grado “L. Lotto” ha aperto i battenti con un progetto accoglienza per gli alunni e le alunne di tutti gli ordini. Sfondo tematico il famoso libro di Mario Lodi, “Cipì”.

Istituto lotto Monte San GiustoScuola senza zaino, attività creative, pratiche e laboratoriali hanno fatto da padrone per questa prima settimana di lezione in cui gli alunni e le alunne più grandi della primaria e secondaria hanno cominciato ad acquisire la nuova routine scolastica.

istituto Lotto Monte san GiustoL’apprendimento come scoperta

L’istituto si pone proprio l’obiettivo di promuovere nei suoi studenti l’apprendimento come scoperta, il dispiegare le ali attraverso una finestra aperta sul mondo. Sì, sono proprio queste alcune delle parole scritte dalla dirigente scolastica dell’Istituto, Alessandra Albucci, in una breve lettera di saluto e augurio per il nuovo anno scolastico, rivolto a tutta la Comunità educante. «Educare – afferma ancora la dirigente – è innanzitutto: prendersi cura, ascoltare, accompagnare, sostenere e valorizzare ogni componente della comunità scolastica». La sfida, dunque, dell’Istituto è quella di far nascere l’apprendimento dalla meraviglia che, citando Francis Bacon, è il seme da cui nasce la conoscenza.

istituto Lotto Monte san Giusto

istituto Lotto Monte san Giusto istituto Lotto Monte san Giusto istituto Lotto Monte san Giusto istituto Lotto Monte san Giusto

