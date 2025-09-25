Il Museo della Scuola apre la sezione anni ’90: cercasi Walkman, Gameboy e Tamagotchi

Hai mai visto un Game Boy? Hai mai preso in mano un Walkman? Sono dei dispositivi che usavano probabilmente i tuoi genitori e che diventeranno presto protagonisti al Museo della Scuola di Macerata.

Il Museo della Scuola dedica una sezione agli anni ’90

Il Museo della Scuola “Paolo & Ornella Ricca” – Mudesc – di Macerata lancia un’iniziativa speciale per arricchire il proprio patrimonio con una nuova sezione dedicata agli anni ’90.

Per questo motivo, il museo invita tutti i cittadini a contribuire portando oggetti simbolo di quel periodo, per aiutare a ricreare l’atmosfera di un decennio indimenticabile.

Difficilmente la scuola degli anni ’90 viene rappresentata nei musei di storia della scuola. In realtà sono già passati trent’anni che hanno segnato una profonda trasformazione tra la vita scolastica e l’immaginario giovanile della Generazione Y (o Millennials) e la Gen Z, i primi veri “nativi digitali” cresciuti con Internet e con lo smartphone nello zaino.

L’appello del Museo della scuola

«Alla cultura giovanile (e scolastica) di questa generazione – scrive il Museo in una nota – vogliamo dedicare una sezione specifica, in cui molti giovani adulti si riconosceranno».

Tra gli oggetti ricercati segnaliamo:

• Gameboy e altri dispositivi elettronici portatili

• Walkman, mangianastri e lettori CD portatili

• Tamagotchi, Crystal Ball e carte Pokémon

• VHS e macchine fotografiche usa e getta

• Penne cancellabili Papermate, gommine colorate e profumate, astucci tombolino

• Quaderni, diari (Smemoranda o altri diari iconici – anche e soprattutto usati!) e altra cancelleria tipica dell’epoca

«E tu? – continua la nota del Museo – Hai qualcuno di questi oggetti nascosti in un cassetto – ma che rischia prima o poi di finire nel dimenticatoio? Al museo daremo a questi oggetti nuova luce e nuova vita!

Dona la tua memoria e contribuisci a far rivivere gli anni ’90: ogni oggetto diventerà parte integrante della nuova sezione del museo e i donatori avranno l’onore di essere inseriti nell’Albo d’Onore dei Donatori del Mudesc».

I contatti

Per informazioni su come partecipare e sulle modalità di consegna degli oggetti, contattare il museo al numero +39 391 714 5274 o via e-mail a museodellascuola@unimc.it