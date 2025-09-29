Sfida internazionale in Svezia per barista, pasticcere e cuoco dell’alberghiero Varnelli

Dalla scuola alla sfida internazionale in Svezia: l’Istituto professionale alberghiero “G. Varnelli” di Cingoli sarà presente alla Annual Conference dell’Aeht (Association Européenne des Ecoles d’Hôtellerie et de Tourisme), che si terrà a Västerås, Svezia, dal 3 all’8 novembre.

L’Ipseoa Varnelli aderisce alla rete europea Aeht fin dal 2005, anno in cui ha iniziato a partecipare a scambi internazionali e a competizioni insieme a scuole alberghiere e turistiche di tutta Europa.

Partecipanti all’Aeht

Quest’anno saranno tre gli studenti che rappresenteranno il Varnelli nelle rispettive specialità.

Sofia Ceci (classe 5AS) gareggerà nella categoria Barista Competition, con un percorso che prevede il lavoro in team per la realizzazione di cocktail a base di caffè, compresi quelli miscelati.

Giacomo Botta (classe 5AP) parteciperà nella sezione Pastry Competition, proponendo competenze tecniche pure, sia nella composizione che nella decorazione dei dolci.

Diego Bomprezzi (classe 5CC) rappresenterà la scuola nella prova di Culinary Art Competition, che richiede agli studenti l’uso di prodotti tipici della cucina svedese, interpretati secondo tecniche gastronomiche avanzate.

Oltre alle gare, l’evento prevede masterclass con professionisti del settore, che offriranno approfondimenti metodologici e tecnici utili sia agli studenti che ai docenti che accompagneranno i ragazzi e le ragazze in questa avventura.

L’Aeht e il ruolo dell’alberghiero Varnelli

Negli ultimi anni l’alberghiero “Varnelli” ha raccolto numerosi riconoscimenti a livello europeo nell’ambito dell’Aeht, confermando la qualità della formazione e l’elevato livello professionale raggiunto dai suoi studenti e dalle sue studentesse.

«Ogni edizione dell’Aeht – scrive la scuola in una nota – ha rappresentato e rappresenta per noi un’occasione per mettere in luce competenze, passione e spirito di squadra, consolidando la reputazione di eccellenza che lo contraddistingue all’interno della rete.

Proprio per questo, docenti e studenti sono già al lavoro: la preparazione è intensa, sia in termini di pratiche in cucina, pasticceria e bar, che nella scelta e studio dei prodotti tipici svedesi, delle ricette e delle tecniche richieste. Si tratta di un’esperienza formativa di sicuro impatto, che permette agli studenti non solo di misurarsi in un contesto internazionale, ma anche di accrescere professionalità, capacità di lavoro in team, sensibilità culturale e creatività».