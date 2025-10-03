L’aerobica azzurra trionfa, ci sono anche le atlete di Ginnastica Macerata

L’ aerobica azzurra trionfa al Comegym di Istanbul e si prepara all’Open Internazionale Plovdiv Cup con le Junior B della Ginnastica Macerata.

Si è conclusa con grandi soddisfazioni per l’Italia l’ottava edizione del Comegym, la manifestazione giovanile di ginnastica dedicata ai paesi del Mediterraneo, andata in scena a Istanbul dal 28 settembre al 2 ottobre.

Protagonista assoluta la sezione di Aerobica, che ha visto gli azzurri e le azzurre distinguersi per tecnica, energia e affiatamento.

Il gruppo era composto da: Anna Bisconti e Anna Pinzi, 14 anni (Ginnastica Macerata), Camilla Cerbara (Ginnastica Agorà), Lavinia Cereghino (Ginnastica Entella), Sayda Antonella Macias Trivino (Ginnastica Valentia), Giulia Passone (Aeros Latina), Ferdinando Rusu (Gymnova) e Manuel Garavaglia (Sportinsieme).

I risultati hanno confermato l’ottimo lavoro svolto da atleti e staff: 1º posto nella classifica per il gruppo e il trio, 1º posto individuale per Manuel Garavaglia, 2º posto individuale per Camilla Cerbara.

«Un bilancio – scrive la Ginnastica Macerata in una nota – che testimonia il valore del movimento italiano e la crescita costante della disciplina, frutto di impegno, dedizione e spirito di squadra sottolineano i tecnici della società maceratese: Arianna Ciucci, responsabile anche della squadra Nazionale Junior, e Ludovico Vallasciani.

Questi traguardi rappresentano non solo un riconoscimento al lavoro svolto, ma anche un’importante iniezione di fiducia in vista dei prossimi appuntamenti internazionali».

La prossima settimana, inoltre, la Ginnastica Macerata vedrà il passaggio di testimone dai ginnasti Junior A a quelli Junior B: per la ginnastica Macerata saranno le atlete Matilde Miceli, 16 anni, Margherita Paolucci, 17 anni, e Ginevra Evangelista, 15 anni, ad affrontare la sfida dell’Open Internazionale Plovdiv Cup in Bulgaria, portando avanti la tradizione e la crescita del settore giovanile.