Alla scoperta dello Sferisterio con nonni e nonne

Ieri è stata la festa delle nonne e dei nonni.

Per l’occasione l’Arena Sferisterio a Macerata è stata aperta a nonni e nipoti per una visita speciale a cura de L’Orologio Società Cooperativa – Business Unit Sistema Museo.

Visita guidata allo sferisterio per nonni e nipoti

La visita guidata, pensata per far conoscere a tutti la storia dello Sferisterio a partire dalle vicende costruttive fino alla sua importanza attuale, ha permesso ai visitatori più piccoli, accompagnati da nonne e nonni, di scoprire molte curiosità relative al monumento.

Sferisterio Inclusivo, un progetto del Comune di Macerata

Inoltre questa visita, rientra all’interno di un progetto più ampio che prende il nome di Sferisterio inclusivo. Un iniziativa, questa, che prevede una rassegna di visite guidate gratuite e inclusive, aperte a tutta la popolazione, e di attività per bambini e famiglie.

Grazie a questo progetto del Comune di Macerata lo Sferisterio sarà ancora più inclusivo.