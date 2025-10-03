Sei studenti della Mestica e i loro nuovi amici di Taicang

C’erano anche sei studenti della Mestica di Macerata a Taicang in Cina nell’ambito dello scambio culturale con la città.

Si tratta di Paolo Palmieri, Leonardo D’Orio, Brayan Anderlini, Eugenio Baldi, Pietro Fidani e Giulio Anzaloni.

Hanno partecipato ad un viaggio studio che ha coniugato gli aspetti culturali e didattici alle attività sportive, con focus particolare sul calcio.

«L’iniziativa ha dato modo ai nostri studenti – scrive la scuola – di scoprire realtà profondamente diverse, di confrontarsi con altre culture ed instaurare quei rapporti di reciproco scambio e condivisione che sono alla base dell’unione tra i popoli.

Vi presentiamo un breve resoconto fotografico delle attività ed un piccolo video che racconta questa avventura, augurandoci che sia solo il primo passo per un vero e proprio gemellaggio permanente con i nostri nuovi amici di Taizang».

Il video di via Soccer