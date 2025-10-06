L’ex questore Antonio Pignataro torna tra i banchi dello scientifico Galilei

“A lezione di legalità per la salute”: è questo il titolo dell’iniziativa del liceo scientifico “Galilei” di Macerata che ha accolto giovedì l’ex questore Antonio Pignataro, attualmente impegnato come consulente nella Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento delle Politiche contro la droga e le altre dipendenze.

Il ritorno di Antonio Pignataro

In realtà, l’arrivo dell’ex questore di Macerata è un gradito ritorno, dopo l’incontro al liceo con le due classi 3C e 4E a maggio.

Questa volta sono state alcune classi prime ed una seconda a dialogare con Pignataro, che ha riservato a ciascuna di esse un’ora di lezione interattiva mirata alla legalità, alla conoscenza della Costituzione e delle problematiche afferenti all’uso di droghe in età adolescenziale.

I commenti dopo l’incontro

« È stato interessante – fa sapere la scuola – osservare le reazioni degli studenti ed il loro coinvolgimento attivo, che ha confermato l’importanza e l’urgenza di parlare in classe di temi così rilevanti, grazie alla competenza e alla esperienza dell’autorevole Pignataro.

La dirigente scolastica Roberta Ciampechini ha introdotto l’ex questore alle classi, esprimendo profonda gratitudine per la sua disponibilità e competenza e rilevando, nella soddisfazione dei ragazzi e delle ragazze e nell’ apprezzamento dei docenti e di tutto il personale della scuola, il segno della valenza formativa dell’iniziativa.

Dal canto suo Pignataro ha elogiato dirigente e docenti per il loro impegno nell’accompagnare con passione gli studenti nel percorso liceale, cercando di rafforzare in loro quei principi e quei valori di rettitudine e correttezza di comportamento che spesso mancano al giorno d’oggi».